Eprix Shanghai-1 2024: trionfa Evans, ma è polemica nel box Jaguar con il compagno Cassidy

Il neozelandese vince davanti a Pascal Wehrlein, ma Cassidy si lamenta per la strategia del team, che lo ha penalizzato nonostante negli ultimi giri fosse di gran lunga in pilota con più energia a disposizione

La Jaguar fa festa ma all’interno del box iniziano i primi veri mugugni per la gestione dei piloti e delle gerarchie. A vincere il primo dei due Eprix di Shanghai è stato infatti Mitch Evans, bravo a gestire la batteria residua nell’ennesima gara di gruppo di stampo ciclistico in cui il leader della gara è cambiato decine di volte, con gli ingegneri dal muretto ad avvisare praticamente tutti i piloti di non restare troppo “all’aria aperta” e di sprecare batteria rispetto ai rivali. Così, dopo una lunga melina durata oltre 20 dei 29 giri previsti, alla fine è stato il neozelandese di casa Jaguar a prendere il comando e a difendere il primo posto sul finale senza troppe ansie. A rovinare un po’ la festa è però il clima interno al garage del team inglese, causato dal comprensibile malumore di Nick Cassidy.

DUELLING TO THE VERY END 🫨@mitchevans_ takes victory in Shanghai while Wehrlein claims P2 from Cassidy in the final corner!#ShanghaiEPrix pic.twitter.com/AJ81OFoQ5c — Formula E (@FIAFormulaE) May 25, 2024

CASSIDY FURIOSO Il compagno di Evans e leader della classifica iridata è partito dalla pancia del gruppo confermandosi non soltanto uno dei migliori interpreti delle Formula E di terza generazione, ma anche il migliore nella gestione dell’energia: il neozelandese è infatti riuscito a rimontare posizioni pur risparmiando molta più batteria rispetto agli altri ed è quindi arrivato in fondo alla gara con un 2% di carica in più rispetto a Evans. Dal box non è però arrivato l’ok per attaccare nonostante le ripetute sollecitazioni di Cassidy, e quindi alla fine il leader del campionato si è dovuto accontentare della terza posizione.

Eprix Shanghai 2024: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Formula E

VEDI ANCHE

SPRECO JAGUAR Una scelta che farà discutere, perché l’attacco finale al secondo posto di Pascal Wehrlein non è andato a buon fine – con tanto di contatto all’ultima curva che ha costretto Cassidy a tagliare il traguardo con l’ala anteriore in frantumi – e quindi la Jaguar ha perso una doppietta praticamente certa visto l’enorme vantaggio di batteria sul finale, oltre a regalare punti preziosi al rivale di casa Porsche, che è il primo e più minaccioso degli inseguitori in classifica. Punti sprecati che potrebbero risultare anche decisivi, specie in un campionato combattuto come quello di Formula E, dove ogni punto perso per strada rischia sempre di fare la differenza a fine stagione.

DUELLING TO THE VERY END 🫨@mitchevans_ takes victory in Shanghai while Wehrlein claims P2 from Cassidy in the final corner!#ShanghaiEPrix pic.twitter.com/AJ81OFoQ5c — Formula E (@FIAFormulaE) May 25, 2024

LA TOP-10 Alle spalle del terzetto di testa si conferma molto solida la stagione di Oliver Rowland, quarto con la Nissan, seguito dalla seconda Porsche di Antonio Felix Da Costa in un arrivo in volata con Cassidy, che all’ultima curva ha perso terreno dopo il contatto con Wehrlein. Sesto posto per il campione del mondo in carica Jake Dennis, che precede il poleman Jean-Eric Vergne (DS Penske) e Nyck De Vries, che raccoglie i primi punti di una stagione fin qui difficilissima con la Mahindra. In top-10 anche Maxi Gunther con la Maserati e Sebastien Buemi. In classifica Piloti è ancora Cassidy al comando, a +13 su Wehrlein e +25 su Rowland, mentre Evans risale in quarta posizione pagando però ancora 33 punti di ritardo dal compagno di squadra. Domenica alle 9.00 del mattino italiane il secondo Eprix di Shanghai che potrebbe rimescolare ancora le carte in tavola.

Formula E Eprix Shanghai-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 38:03.434 29 25 2 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +0.796 29 18 3 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +1.498 29 15 4 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +1.743 29 12 5 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +2.165 29 10 6 Jake DENNIS Andretti Formula E +2.361 29 9 7 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +2.599 29 9 8 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +2.818 29 4 9 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +3.165 29 2 10 Sebastien BUEMI Envision Racing +3.610 29 1 11 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +4.095 29 12 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +4.397 29 13 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +4.791 29 14 Robin FRIJNS Envision Racing +5.083 29 15 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +5.425 29 16 Norman NATO Andretti Formula E +5.793 29 17 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +6.178 29 18 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +6.566 29 19 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +6.944 29 20 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +7.372 29 21 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +7.688 29 22 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 16

Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce della gara.

Jean-Eric Vergne, +3 punti per la pole position.

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/05/2024