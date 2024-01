Eprix Ad Diriyah-2 2024: Cassidy centra il primo successo in Jaguar e va in testa al Mondiale

Tre podi su tre gare disputate, ma stavolta il gradino su cui sale Nick Cassidy è quello giusto, il più alto. Il forte pilota neozelandese regala infatti alla Jaguar il primo successo stagionale nel secondo dei due Eprix di Ad Diriyah, sito Unesco che si trova nei pressi della capitale saudita Riyadh. Una vittoria perentoria, raccolta dalla terza casella in griglia grazie a una strategia perfetta, del tutto simile a quella già usata in gara-1: l’ex pilota Envision ha infatti approfittato dell’attivazione dell’Attack Mode da parte dei rivali per prendere la leadership, spingendo poi al massimo a pista libera in modo da guadagnare il gap necessario per imboccare la “corsia sfavorevole” per la potenza extra senza perdere posizioni; infine, negli ultimi giri, ha gestito al meglio l'energia residua, rallentando con intelligenza senza mai permettere agli avversari un vero attacco. Insomma, una prestazione sontuosa da parte di uno dei migliori interpreti di questa generazione di macchine di Formula E, che non a caso adesso si gode la leadership in classifica generale.

Eprix Ad Diriyah 2024: Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Formula E

LOTTA FINALE Non che la vittoria sia stata esattamente una passeggiata per Cassidy. Alle sue spalle, il neozelandese ha visto fino all'ultima curva ben chiare negli specchietti le sagome della Envision di Robin Frijns e della Nissan di Oliver Rowland, che in qualifica aveva ottenuto la pole position riportando al top la casa giapponese dopo anni di digiuno. A fare la differenza è stato proprio il ritmo infuriato nei primi giri, che ha consentito al nuovo leader del Mondiale di prendere un po’ di margine sapendo di dover giocare in difesa negli ultimi chilometri. Ai piedi del podio troviamo poi la McLaren-Nissan di Jake Hughes (il compagno Sam Bird, protagonista nella prima manche, si è invece ritirato per aver rotto il tirante dello sterzo sbattendo contro un muretto) e la DS Penske di un ritrovato Stoffel Vandoorne, che precede l’altro pilota Nissan, Sacha Fenestraz.

Eprix Ad Diriyah 2024: la partenza della gara | Foto: Formula E

QUALIFICA MALEDETTA Relegati a centro gruppo, invece, tutti gli altri big della classifica che, dopo aver sbagliato la qualifica, hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per guadagnare qualche posizione su una pista che si è confermata complicatissima per i sorpassi. Il vincitore di gara-1 Jake Dennis, ad esempio, è stato eliminato nella fase a gruppi, beffato dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Sebastien Buemi (non partito per i troppi danni alla macchina): scattato 14°, alla fine l’inglese del team Andretti-Porsche ha portato a casa un deludente 10° posto e il punto extra per il giro più veloce della gara, prima di essere penalizzato di cinque secondi per sorpasso in regime di bandiera gialla e restare a zero punti. Un po’ meglio è andata all’ex leader del Mondiale Pascal Wehrlein, 7° (l’altra Porsche di Da Costa non va oltre il 14° posto), seguito dalla DS Penske di Jean-Eric Vergne, dalla Maserati di Maximilian Gunther e dall'altra Jaguar ufficiale di Mitch Evans. Dopo tre gare in meno di 15 giorni, la Formula E si gode adesso una meritata pausa: il prossimo appuntamento è in programma il 16 marzo, quando andrà in scena l’Eprix di San Paolo del Brasile.

Formula E Eprix Ad Diriyah-2 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing 43:51.868 36 26 2 Robin FRIJNS Envision Racing +1.192 36 18 3 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +1.875 36 18 4 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +2.931 36 12 5 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +3.397 36 10 6 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +4.598 36 8 7 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +4.816 36 6 8 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +5.195 36 4 9 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +5.709 36 2 10 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +6.866 36 1 11 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +10.116 36 12 Jake DENNIS* Andretti Formula E +11.240 36 13 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +14.462 36 14 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +17.960 36 15 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +19.295 36 16 Norman NATO Andretti Formula E +20.235 36 17 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +21.564 36 18 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +25.639 36 19 Dan TICKTUM ERT Formula E Team Ritirato 32 20 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing Ritirato 25 21 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 22 22 Sebastien BUEMI Envision Racing Non partito 0

Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce della gara tra i piloti in top-10

Oliver Rowland, +3 punti per la pole position

*Jake Dennis, 5 secondi di penalità per sorpasso in regime di bandiera gialla

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/01/2024