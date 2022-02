NIO 333 Formula E 2022

NIO 333 All’epoca non si chiamava ancora NIO 333, ma si tratta pur sempre del team che – prima di innumerevoli cambi di proprietà e denominazione – come China Racing e poi NextEV Tcr è stato in grado di portare a casa il primo storico titolo piloti della Formula E con Nelson Piquet Jr. Le cose, in effetti, sono molto cambiate nel corso degli anni e la scelta di produrre in proprio un powertrain non ha portato a risultati particolarmente positivi. Il fanalino di coda degli ultimi campionati ha recentemente cambiato assetto societario e riparte nel 2022 con il confermatissimo Oliver Turvey - che certo meriterebbe una monoposto ben più competitiva - e il giovane debuttante inglese, Daniel Ticktum.

Nome completo NIO 333 FE Team Auto NIO 333 001 ePrix disputati 86 Vittorie 2 Pole position 2 Podi 6 Giri più veloci 4 Punti raccolti 303 Titoli piloti 1 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Oliver Turvey #3 Daniel Ticktum #33

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Oliver Turvey (NIO 333)

Nome Oliver Turvey Nazionalità Regno Unito Team NIO 333 FE Team Numero #3 Età 34 (1 aprile 1987) Altezza 179 cm Peso 69 kg ePrix disputati 74 Vittorie 0 Pole position 1 Podi 1 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Londra 2015

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Daniel Ticktum (NIO 333)

Nome Daniel Ticktum Nazionalità Regno Unito Team NIO 333 FE Team Numero #33 Età 22 (8 giugno 1999) Altezza 180 cm Peso 66 kg ePrix disputati 2 Vittorie 0 Pole position 0 Podi 0 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2022

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022