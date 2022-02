TAG Heuer Porsche Formula E 2022

TAG HEUER PORSCHE FORMULA E Insieme agli storici rivali della Mercedes, la Porsche è stata una delle attesissime invitate al ballo delle debuttanti che si è tenuto nella sesta stagione della Formula E. La casa di Zuffenhausen è tornata alle corse dopo la chiusura del programma Wec LMP1 (che ripartirà nei prossimi anni) non ottenendo tuttavia i risultati sperati. E se la Stella ha già annunciato l'addio dopo aver però portato a casa entrambi i titoli, la 99X Electric prosegue nel processo di crescita verso le zone nobili della classifica. Imperativo del 2022 dopo due anni di apprendistato, migliorare l'ottavo posto della classifica costruttori che non può essere in linea con il blasone e le ambizioni dei tedeschi. Confermata la coppia piloti, con l'espertissimo Lotterer affiancato dal giovane e talentuoso Pascal Wehrlein.

Nome completo TAG Heuer Porsche Formula E Team Auto Porsche 99X Electric ePrix disputati 28 Vittorie 0 Pole position 2 Podi 4 Giri più veloci 0 Punti raccolti 230 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2019 Piloti 2022 André Lotterer #36 Pascal Wehrlein #99

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Pascal Wehrlein e André Lotterer (Porsche Formula E)

Nome André Lotterer Nazionalità Germania Team TAG Heuer Porsche Formula E Team Numero #36 Età 40 (19 novembre 1981) Altezza 184 cm Peso 73 kg ePrix disputati 53 Vittorie 0 Pole position 2 Podi 7 Giri più veloci 3 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Hong Kong 2017

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Pascal Wehrlein (Porsche Formula E)

Nome Pascal Wehrlein Nazionalità Germania Team TAG Heuer Porsche Formula E Team Numero #99 Età 27 (10 ottobre 1994) Altezza 175 cm Peso 61 kg ePrix disputati 34 Vittorie 0 Pole position 2 Podi 2 Giri più veloci 3 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Marrakech 2019

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022