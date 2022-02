Mercedes-Benz EQ Formula E 2022

MERCEDES-BENZ EQ In sole due stagioni la casa di Stoccarda è già riuscita a mettere le mani su entrambi i titoli iridati di Formula E. Dopo il positivo debutto nel 2020, chiuso al terzo posto tra i costruttori, Mercedes-Benz EQ ha infatti centrato i bersagli grossi già nella scorsa stagione, grazie alla talentuosa coppia formata dal campione Nyck De Vries e da Stoffel Vandoorne, ma soprattutto grazie a una monoposto veloce e affidabile in tutte le condizioni. Un amore, quello per la categoria elettrica, che è bruciato in fretta, al punto che in seguito alla vittoria dei titoli è arrivato anche l'annuncio dell'addio: nel 2022 la Stella sarà di sicuro la squadra da battere, ma per l'ultimo anno, data la decisione dei vertici della casa tedesca di non partecipare al prossimo ciclo regolamentare.

Nome completo Mercedes-Benz EQ Formula E Team Auto Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 ePrix disputati 11 Vittorie 5 Pole position 7 Podi 13 Giri più veloci 5 Punti raccolti 385 Titoli piloti 1 Titoli team 1 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2019 Piloti 2022 Stoffel Vandoorne #5 Nyck De Vries #17

Formula E 2022, Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries (Mercedes)

Nome Stoffel Vandoorne Nazionalità Belgio Team Mercedes-Benz EQ Formula E Team Numero #5 Età 29 (26 marzo 1992) Altezza 177 cm Peso 65 kg ePrix disputati 41 Vittorie 2 Pole position 6 Podi 8 Giri più veloci 3 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2018

Formula E 2021: Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ)

Nome Nyck De Vries Nazionalità Paesi Bassi Team Mercedes-Benz EQ Formula E Team Numero #17 Età 27 (6 febbraio 1995) Altezza 167 cm Peso 58 kg ePrix disputati 28 Vittorie 3 Pole position 2 Podi 6 Giri più veloci 2 Titoli piloti 1 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2019

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022