DOPPIO APPUNTAMENTO A due settimane dall'evento, l'E-Prix di Roma non lascia ma raddoppia: alla gara prevista sabato 1o aprile sul circuito dell'Eur, infatti, ne seguirà un'altra domenica 11. Saranno rispettivamente il round 3 e 4 della stagione 2021 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. L'annuncio ufficiale è arrivato quest'oggi da parte della Formula E e delle autorità locali.

SPORT E SOSTENIBILITA' La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dichiarato: ''Un doppio appuntamento con lo sport d'emozione e con la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando da anni per rendere Roma protagonista della mobilità alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale in modo che la sostenibilità possa diventare il parametro su cui costruire il nostro futuro. L'evento Formula E, che rinnova il patto con la nostra città come unica tappa italiana anche nei prossimi anni, è la testimonianza che anche i grandi eventi possono essere green e contribuire a costruire città migliori. Ringrazio gli organizzatori e gli uffici di Roma Capitale per aver lavorato a questo obiettivo comune pur in un periodo così difficile''.

TEMPESTICHE IMMUTATE Il general manager della Formula E, Renato Bisignani, ha aggiunto: ''Siamo entusiasti di tornare a Roma con un doppio appuntamento. A nome di tutta la Formula E vorrei ringraziare la Sindaca Raggi, l’Assessore Frongia e l’intera amministrazione capitolina per aver dato ulteriore prova di continuare a credere in questo evento. L'aggiunta della seconda gara non avrà alcun impatto sulle tempistiche delle procedure di smantellamento del circuito né sulle restrizioni al traffico. L'annuncio di oggi ribadisce la rilevanza strategica dell'Italia e di Roma per l'intera competizione. I team e i piloti sono entusiasti della decisione, a conferma che quella dell'EUR è una delle piste preferite dell’intero campionato, quest’anno ancora più emozionante grazie alle modifiche che abbiamo apportato''. Alberto Sasso, presidente di Eur Spa ha dichiarato: ''Un doppio appuntamento straordinario che darà a Roma ed all’EUR ancora maggiore visibilità internazionale. Ringraziamo gli staff di Eur Spa e Roma Convention Group per il grande lavoro tecnico logistico e di organizzazione in partnership con Roma Capitale e Formula E, per un doppio evento ancora più coinvolgente e significativo. Una occasione unica, che sapremo capitalizzare al meglio''.

RADDOPPIA ANCHE VALENCIA La nuova gara inserita domenica si disputerà alle ore 13, mentre quella del sabato è prevista alle ore 16. L'accesso ai pedoni nel perimetro del circuito rimarrà chiuso dalle ore 5.00 di mattina di sabato 10 aprile alle ore 20.30 della domenica. Le mappe aggiornate sono disponibili al sito www.romamobilita.com. Quest'oggi la Formula E ha annunciato anche il doppio appuntamento a Valencia, il 24 e 25 aprile. Il resto del calendario della settimana stagione verrà confermato a breve.