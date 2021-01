NUOVO CALENDARIO Adesso è ufficiale: la Formula E avrà almeno altre sei appuntamenti dopo quelli, già confermati, che vedranno il campionato elettrico al via il prossimo 26 e 27 febbraio, in notturna sul tracciato di Ad Diriyah. Dopo una fase iniziale di impasse legata all’andamento della diffusione del Covid-19, che rende di certo più complicata l’organizzazione di eventi su tracciati cittadini in cui è complesso mantenere le “bolle anti-contagio” e la distanza con il pubblico, i promotori hanno diramato una nota che allunga il calendario almeno fino al primo weekend di giugno.

ROMA C’È, PARIGI NO Nell’attesa di avere un calendario completo – le prossime date, che concluderanno la stagione nella speranza di arrivare a 12-15 appuntamenti come nella bozza iniziale circolata a fine estate 2020, saranno comunicate più avanti – quello che sappiamo ufficialmente è che la tappa di Roma si farà: il circuito dell’Eur sarà allestito seguendo tutte le precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus, ospitando l’ePrix italiano nella data originaria del 10 aprile. Salterà invece la gara sul tracciato di Les Invalides a Parigi, che però firma un accordo per tornare in calendario nel 2022, venendo per il momento sostituita dall’inedita tappa sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, già storicamente sede dei test precampionato.

RINVII E CONFERME Rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti di Sanya (Cina) e Seoul (Korea del Sud), che erano già saltati nel 2020 sempre a causa della pandemia. Per due gare che rischiano la cancellazione per il secondo anno consecutivo ce n’è invece una che, originariamente esclusa dal calendario già nella passata stagione, viene ancora una volta “ripescata”: è il caso dell’ePrix di Marrakech, che si disputerà il 22 maggio sul tracciato semi-permanente che, lo scorso 28 febbraio, aveva ospitato l’ultima gara prima del lockdown. Confermata, l’8 maggio, anche la tappa di Monte Carlo, con il double header di Santiago del Cile spostato a inizio giugno per portare almeno a otto il numero provvisorio di gare. Di seguito il calendario aggiornato.

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2021