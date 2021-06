QUALIFICHE MESSICANE È Pascal Wehrlein il poleman del primo dei due ePrix di Puebla, round 8 del mondiale 2021 di Formula E. Il pilota di casa Porsche, ex Formula 1 con Sauber e Manor, ha infatti fermato i cronometri sull’1:23.780, prendendosi la miglior prestazione della fase finale di qualifica con soli 58 millesimi sull’alfiere Nissan e.Dams, Oliver Rowland. Una conferma per il tedesco di origini mauriziane che aveva ottenuto il miglior crono già nella fase a gruppi. Buone le prestazioni delle Bmw, con Jake Dennis che torna sugli alti livelli di Valencia e si installa in terza posizione, seguito dal due volte campione della categoria Jean-Eric Vergne.

LA SUPERPOLE La sessione è stata caratterizzata dal tracciato ancora umido a causa degli scrosci di pioggia della mattinata, che hanno decisamente sfavorito i primi piloti a scendere in pista, nonostante il tipo d’asfalto tipico di un tracciato permanente (molto diverso da quello solitamente utilizzato sui circuiti cittadini) ha presentato un’evoluzione meno marcata rispetto agli standard della categoria. A completare la top-6 abbiamo l’altra Bmw di Maximilian Gunther, quinto, seguito dalla Venturi Racing di Edoardo Mortara, staccato di oltre tre secondi per aver commesso un errore nell’unico giro a disposizione in Superpole.

I GRUPPI Il gruppo-2 è stato quello dei grandi protagonisti delle qualifiche, con ben cinque dei sei piloti impegnati nella seconda eliminatoria capaci di qualificarsi per la Superpole e il solo Rast estromesso dalla fase finale. Solito traffico da tangenziale all’ora di punta, invece, per i primi sei del campionato, impegnati più a disturbarsi tra loro che non a piazzare un giro cronometrato. Così, il vincitore di Monte Carlo, Antonio Felix Da Costa, non è andato oltre la dodicesima posizione, mentre il leader del mondiale Robin Frijns si è fermato addirittura al ventiduesimo posto, facendo comunque meglio di Stoffel Vandoorne, penultimo. Un po’ meglio è andata invece all’altra Mercedes di Nyck De Vries, sedicesimo, con le due Jaguar di Mitch Evans e Sam Bird al tredicesimo e ventesimo posto. La Formula E torna in pista per il primo ePrix di Puebla alle 23.00 di stasera, sabato 19 giugno 2021, con diretta tv su Mediaset Canale 20 e i canali Sky Sport.