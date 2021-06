RED BULL VS MERCEDES Il ritorno della Formula 1 su una pista più ''tradizionale'' dopo due gare sui tracciati cittadini di Monte Carlo e Baku riaccende la sfida al vertice tra la Red Bull e le Mercedes campioni in carica. A risvegliarsi, nel venerdì di Le Castellet è però soprattutto Valtteri Bottas che, forte dello scambio di telai con il compagno Lewis Hamilton, chiude la giornata con il primo tempo nelle PL1 e il secondo nella sessione pomeridiana a soli 8 millesimi dal leader Max Verstappen. Il quale, nonostante la pista francese sembri più favorevole alle Frecce nere di Stoccarda, è comunque riuscito a prendersi la miglior prestazione di giornata tagliando il traguardo sull'1:32.872.

LOTTA SERRATA E se la lotta al vertice sembra serratissima - solo Perez per il momento è un po' più distante - altrettanto accesa è la bagarre di centro gruppo: il ''migliore'' per il momento è Fernando Alonso, quarto a mezzo secondo scarso dalla vetta, anche se ci sono dubbi sul fatto che Alpine abbia forse girato con meno carico di benzina per ben impressionare nel primo giorno del Gp di casa. E dopo una PL1 in sordina, anche la Ferrari si è iscritta alla partita, con il quinto tempo di Leclerc e l'ottavo di Sainz, a confermare il trend di grande equilibrio già visto prima delle due gare atipiche di Baku e Monaco. Chi avrà la meglio? Ne abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme all'esperto di tecnica Rosario Giuliana (@RosF1Design) per un primo commento al venerdì di libere del Gp di Francia 2021.

F1 GP FRANCIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM