OTTAVA TAPPA Non si sono ancora placati gli echi delle polemiche di Montreal che è già tempo di voltare pagina e rientrare in Europa, dove domenica si svolgerà il Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ci arriva da leader incontrastato della classifica, dopo essersi aggiudicato a tavolino il GP del Canada, sua quinta vittoria stagionale. Sul rinnovato tracciato transalpino il britannico ha già vinto lo scorso anno e domenica punterà al bis, per difendere i 29 punti di margine sul compagno Valtteri Bottas - un po' sottotono nelle ultime due uscite, e i 62 su Sebastian Vettel, primo sotto la bandiera a scacchi ma retrocesso in seconda posizione a Montreal. Ma sulla pista francese occhio anche alle Red Bull, lo scorso anno protagoniste con Max Verstappen, e ovviamente al giovane e promettente ferrarista Charles Leclerc.

IL CIRCUITO Fu un imprenditore francese nel settore degli alcolici, Paul Ricard, a far costruire la pista di Le Castellet, avvalendosi della collaborazione di due piloti dell'epoca, i connazionali Jean Pierre Beltoise e Henri Pescarolo per il layout. I lavori iniziarono nel 1969 e la gara inaugurale si corse nel 1971 con la vittoria di Jackie Stewart. Situato sulle colline a pochi km dalla riviera francese, la Formula 1 vi ha corso 15 volte su tre diversi layout. I primi 9 GP, tra il 1971 e il 1985, furono disputati su un tracciato analogo all'attuale ma senza chicane in messo al lunghissimo rettilineo del Mistral. Dall'86 al '90 cinque GP furono disputati su una versione ridotta della pista, mentre lo scorso anno, tornata nel Mondiale di Formula 1 dopo il restyling, si è raggiunta l'attuale conformazione, con un tracciato lungo ben 5.842 km con 15 curve, la più famosa delle quali è l'iconico curvone Signes (curva 10), dove i bolidi attuali sfiorano i 290kmh. Domenica saranno 53 i giri previsti, per un totale di 309,626 km.

I NUMERI Il record di vittorie sulla pista transalpina appartiene ad Alain Prost con 4 successi, davanti a Nigel Mansell con 2. A quota una affermazione ci sono ben 9 piloti, sette dei quali campioni del mondo (Stewart, Lauda, Hunt, Andretti, Jones, Piquet e, lo scorso anno, Lewis Hamilton). Gli unici due non iridati a trionfare qui sono stati Ronnie Peterson nel 1972 e René Arnoux nel 1982. Tra i costruttori tre successi di Williams e McLaren, 2 di Lotus, Renault e Ferrari, 1 per Tyrrell, Brabham e Mercedes. Il re delle pole al Paul Ricard è ancora Prost con 3 partenze davanti a tutti, mentre a quota 2 troviamo Stewart e Mansell. Il giro più veloce della pista appartiene ovviamente a Lewis Hamilton, autore della pole nel 2018 con il tempo di 1'30"029, mentre il record ufficiale (quello in gara) è del suo compagno Valtteri Bottas, autore del fast lap lo scorso anno in 1'34"225.

IL METEO Clima sereno e poche possibilità di pioggia attendono i piloti a Le Castellet, dove il caldo afoso potrebbe essere un importante parametro con cui confrontarsi per tutti in griglia. Le temperature previste per il fine settimanane sono agostane, con pochissimo vento e un'umidità comunque tollerabile, sempre attorno al 50% secondo i dati di weather.com

Giovedì 21 giugno – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 16-28°C.

Sabato 22 giugno – Per lo più soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 17-29°C.

Domenica 23 giugno – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 18-29°C.

