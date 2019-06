Autore:

Simone Valtieri

WEEKEND ATIPICO Sarà un weekend particolare per la Ferrari quello del Gran Premio di Francia alle porte. A Le Castellet, Leclerc e soprattutto Vettel, arriveranno con addosso le scorie delle polemiche del post GP del Canada, e anche se la decisione sulla richiesta da parte di Maranello alla FIA di revisionare il risultato della gara di Montreal dovrebbe arrivare prima che le auto scenderanno in pista al Paul Ricard, sarà comunque complicato ritrovare la giusta concentrazione per proseguire nella disperata rincorsa a Lewis Hamilton. Il britannico guida in classifica con 62 punti di margine su Vettel, e lo scorso anno ha già vinto sul tracciato francese, contro una Ferrari che giunse terza con Raikkonen e che sprecò una buona possibilità proprio con Vettel, che si toccò con Bottas alla prima curva lasciando strada libera a Hamilton.

MEGLIO DEL 2018 Tutto sembra remare contro al team italiano, dunque, ma Sebastian Vettel non vuole gettare la spugna: "Dallo scorso anno il Gran Premio di Francia è tornato sulla pista del Paul Ricard e credo che in questa stagione saremo avvantaggiati rispetto al 2018 perché avremo molti più dati dai quali cominciare per lavorare in questo weekend" - ha spiegato il campione tedesco - "La pista ha lunghi rettilinei e curve di diverse velocità, molte delle quali sono state riasfaltate lo scorso anno. Avremo gomme di una mescola più dura rispetto a Montreal e quindi la gara sarà presumibilmente ancora una volta basata su un’unica sosta. Le condizioni meteo possono essere imprevedibili con temperature altissime ma anche molto vento. Lo scorso anno la mia gara venne compromessa da un incidente capitato al primo giro, ma credo che la nostra vettura abbia il potenziale per ottenere un buon risultato al Paul Ricard."

CHE VIE DI FUGA! Al via ci sarà ovviamente anche Charles Leclerc, monegasco e che correrà su una pista non molto distante da casa sua. Il problema sarà piuttosto che il tracciato è stato solo recentemente riaperto, e dunque Leclerc non lo conosce benissimo: "Quella francese è una pista piuttosto nuova per me, nonostante si trovi molto vicina a dove vivo. Di sicuro ho degli splendidi ricordi della mia prima volta al Paul Ricard lo scorso anno perché per la prima volta sono riuscito ad accedere al Q3 nella mia carriera in Formula 1. Credo che non dimenticherò mai quel sabato. Venendo al circuito, devo dire che ha una conformazione piuttosto anonima, con vie di fuga infinite. Questo fa sì che sia facile cercare il limite nelle prove libere perché è piuttosto improbabile finire contro le barriere. Sono contento di tornare a Le Castellet, e sono convinto di poter fare bene."