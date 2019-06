LIVE GP FRANCIA Ottava tappa stagionale per la Formula 1, che torna in Europa dopo la parentesi canadese con gli echi delle polemiche di Montreal che non si sono ancora spenti. Chi trionferà al Gran Premio di Francia? Lewis Hamilton, come l'anno scorso già avvenne piuttosto nettamente, o magari un Sebastian Vettel rivitalizzato dalla competitività vista in Quebec? Mercedes o Ferrari? Oppure ci sarà spazio per i vari Bottas, Leclerc, Verstappen? Queste domande ci accompagneranno fino a domenica alle 15.10, orario di partenza del Gran Premio al Paul Ricard di Le Castellet, ma se volete farvene un'idea più chiara non vi resta che seguire i nostri LIVE in diretta dalla sala stampa del circuito transalpino, visto che Motorbox.com sarà sempre lì a raccontarvi ogni minuto in cui le gomme di una monoposto toccano l'asfalto.

Gli orari tv del weekend di Le Castellet | Tutte le info e i risultati del GP Francia 2019 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2019

Prove libere 1 del Gran Premio di Francia 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

11.23 - Iniziano a far segnare tempi sulla cronotabella anche gli altri piloti. Nulla di eccezionale, ma in testa ci torna Carlos Sainz in 1'35"752.

11.21 - C'è una Toro Rosso ferma in pista, è quella di Daniil Kvyat autore probabilmente di un testacoda. Difatti il pilota russo non ha problemi a ripartire.

11.19 - Si rianima la pista: Grosjean e Kvyat tornano sul tracciato, mentre fanno il loro esordio le Williams con Latifi e Kubica. Gli unici a non aver ancora saggiato il Paul Ricard sono le due Mercedes di Hamilton e Bottas.

11.17 - Siamo già a 9 giri per Leclerc e 8 per Vettel, quando in pista torna anche Carlos Sainz che conta fin qui 4 giri sul pallottoliere.

11.16 - Nel dettaglio del tweet dell'account ufficiale della Formula 1, un particolare della nuova ala della rossa.

11.14 - Ancora giri lenti per i due ferraristi, che continuano instancabili il loro lavoro di raccolta dati. C'è anche un nuovo fondo da provare sulla SF90.

Early days in FP1, but @Charles_Leclerc is on top of the time sheets



He posts a 1:35.822 as he stretches the SF90's legs #F1 #FrenchGP pic.twitter.com/xv4TfD0rl6 — Formula 1 (@F1) June 21, 2019

11.12 - Continuano a girare solamente le due Ferrari sulla pista transalpina, con Vettel che fa ora 135"949, ma non è la ricerca del tempo la priorità. Le appendici aerodinamiche della rossa sono tutte infatti "imbrattate" di flow-vis, la speciale vernice che serve a "disegnare" i flussi.

11.10 - Charles Leclerc si migliora ora fino a 1'35"822, abbassando di circa un decimo il tempo realizzato da Sainz con la McLaren. Siamo ancora su tempi molto alti.

11.09 - Migliora di un secondo Vettel al suo secondo giro, ma non è il tempo che stanno cercando in Ferrari: sul lunghissimo rettilineo del Mistral infatti, intervallato da una chicane nella versione più attuale del tracciato, Seb e Charles transitano a velocità controllata. Stanno raccogliendo probabilmente dati sul funzionamento della nuova ala anteriore portata al Le Castellet.

11.07 - Anche Vettel e Leclerc completano il loro primo giro: a 4" da quello di Sainz il tempo di Seb, a 1" circa quello di Charles.

11.06 - E mentre anche Stroll, Perez e Verstappen raggiungono la pista, il primo a completare un giro è Carlos Sainz con la McLaren in 1'35"909, piazzandosi ovviamente in prima posizione.

11.05 - In pista anche Charles Leclerc e Nico Hulkenberg. Daniel Ricciardo si ferma proprio sotto la nostra postazione per fare una prova di partenza e poi: via verso la pista! La Renault ha comunicato il cambio della componente ICE sulla Power Unit dell'auto dell'australiano.

NEWS ๐Ÿ› : We will introduce a new Spec B ICE this weekend on Daniel’s car. This ICE represents a good step forward on performance. Nico will take his new engine at a future race, but as he will incur a penalty for exceeding the three ICEs permitted per year, [...] pic.twitter.com/aa7PasQFOq — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 21, 2019

11.03 - Ora è il turno di Sebastian Vettel con la Ferrari, il primo dei big a lasciare la pitlane.

11.02 - Dentro anche la Haas con Kevin Magnussen, poi Kimi Raikkonen e Pierre Gasly. I piloti compiono tutti un installation lap per vedere che tutti i sistemi funzionino sulle loro macchine.

11.01 - I primi a scendere in pista sono Antonio Giovinazzi, seguito da Norris, Grosjean, Albon, Sainz e Kvyat.

11.00 - Semaforo verde! La pitlane è aperta, iniziano le FP1 del Gran Premio di Francia a Le Castellet. Il più veloce lo scorso anno in questa sessione fu Lewis Hamilton, con il tempo di 1'32"231.

10.57 - Tre minuti al via! La temperatura della pista è già di 40°, così come continua a salire quella dell'aria: 26°.

10.54 - Vediamo che mescole avranno a disposizione i piloti in questo weekend: le C2 saranno le coperture più dure, con la spalla colorata di bianco. Le C3 gialle sono le Medium e le C4, infine, saranno le gomme da tempo, le "Soft" colorate di rosso. A questo link le scelte dei piloti: identiche quelle di Ferrari e Mercedes.

10.51 - Tra meno di dieci minuti sarà invece la pista a parlare, con i protagonisti del mondiale che parteciperanno alla prima sessione di prove libere. Oltre ai piloti ufficiali sarà in pista questa mattina anche il giovane canadese Nicholas Latifi, protagonista del campionato FIA Formula 2, ma anche test driver della Williams, che porterà in pista nelle FP1.

A slightly changed line-up for us this morning with this man in the car for #FP1.@NicholasLatifi will be taking over from @GeorgeRussell63 before handing back to the Brit for #FP2. #FrenchGP ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท pic.twitter.com/99B7L9yxT8 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 21, 2019

10.48 - Sarà un weekend caldissimo e non solo per le temperature torride attese sabato e domenica. Già oggi poco prima dell'inizio della seconda sessione di libere, ci sarà l'attesissimo incontro tra la Ferrari e i commissari che giudicheranno l'istanza di revisione del risultato chiesto dagli uomini di Maranello in seguito ai fatti del Gran Premio del Canada.

10.45 - Buongiorno cari amici di Motorbox, siamo in diretta dal Circuito Paul Ricard di Le Castellet per raccontarvi l'intero weekend del Gran Premio di Francia di Formula 1, a partire dalla prima sessione di prove libere che avrà inizio tra una manciata di minuti.