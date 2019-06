Autore:

La Redazione

DI NUOVO IN EUROPA Dopo la breve parentesi canadese, la Formula 1 torna nel Vecchio Continente per restarci fino a fine estate. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio di Francia al Paul Ricard di Le Castellet, rientrato in calendario soltanto nel 2018 dopo 10 anni di assenza. Lo scorso anno trionfò la Mercedes con Lewis Hamilton davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Come andrà stavolta? Per scoprirlo non resta che seguirlo in TV e sul Web.

COSÌ IN TV Con lo stesso fuso orario dell'Italia, la programmazione TV del Gran Premio di Francia ricalca gli orari tradizionali delle gare in Europa. Si partirà venerdì 21 giugno con le prime prove libere in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD alle 11.00, mentre il semaforo verde della seconda sessione scatterà alle 15.00. Sabato 22 giugno sarà la volta delle prove libere 3 e della qualifica, previste rispettivente alle 12.00 e alle 15.00. Alle 15.10 di domenica 23 giugno, invece, ci sarà lo spegnimento dei semafori del Gp di Francia. Tutte le sessioni saranno raccontate in diretta testuale anche da MotorBox, con Tv8 che trasmetterà invece qualifiche e gara in leggera differita.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 21 giugno

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 22 giugno

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 23 giugno

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 22 giugno, ore 18.00

Gara: domenica 23 giugno, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 21 giugno

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 22 giugno

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 23 giugno

Gara: dalle 14.45