LIVE GP FRANCIA Ottava tappa stagionale per la Formula 1, che torna in Europa dopo la parentesi canadese con gli echi delle polemiche di Montreal che non si sono ancora spenti. Chi trionferà al Gran Premio di Francia? Lewis Hamilton, come l'anno scorso già avvenne piuttosto nettamente, o magari un Sebastian Vettel rivitalizzato dalla competitività vista in Quebec? Mercedes o Ferrari? Oppure ci sarà spazio per i vari Bottas, Leclerc, Verstappen? Queste domande ci accompagneranno fino a domenica alle 15.10, orario di partenza del Gran Premio al Paul Ricard di Le Castellet, ma se volete farvene un'idea più chiara non vi resta che seguire i nostri LIVE in diretta dalla sala stampa del circuito transalpino, visto che Motorbox.com sarà smpre lì a raccontarvi ogni minuto in cui le gomme di una monoposto toccano l'asfalto.

Le prove libere del GP di Francia 2019 sono LIVE su MotorBox dalle 11.45 di sabato 22 giugno.