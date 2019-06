Autore:

Simone Valtieri

LE GOMME La Pirelli ha pubblicato le scelte dei piloti per quanto riguarda le mescole del prossimo Gran Premio di Francia, che si disputerà a Le Castellet nel weekend del 23 giugno sul tracciato Paul Ricard. sulla pista che ha visto lo scorso anno il predominio della Mercedes, i team potranno contare sulle tre gomme di mezzo progettate dalla casa milanese per questa stagione: la C2, la C3 e la C4. La prima Hard, dipinta di bianco, la seconda Medium, color giallo e la terza, la gomma da tempo, rossa e denominata Soft.

MARCATURA STRETTA Per la tappa francese non c'è stata molta differenziazione tra le scelte dei team, soprattutto dei "top" team, con cinque piloti su sei che hanno optato per la stessa terna, marcandosi stretti: una Hard, tre Medium e nove Soft è infatti stata la scelta di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel e Charles Leclerc (Ferrari) e Pierre Gasly (Red Bull), oltre che di Carlos Sainz (McLaren) e George Russell (Williams).

OPZIONE MAX Un'altra terna gettonata è stata la 1-2-10 (sempre Hard-Medium-Soft), per cui hanno optato Hulkenberg (Renault), Maagnussen (Haas), Raikkonen e Giovinazzi (Alfa Romeo) e Albon (Toro Rosso), mentre leggermente diversa è stata l'opzione Verstappen, il solo a puntare su una Hard, quattro Medium e otto Soft. 2 gomme Hard invece per tutti gli altri, con Ricciardo (Renault), Grosjean (Haas) e Kvyat (Toro Rosso) che la accompagnano con 1 Medium e 10 Soft, Norris (McLaren) e Kubica (Renault) da 2 Medium e 9 Soft, e la coppia di Racing Point, Perez e Stroll, unici a optare per la formula 2-3-8.