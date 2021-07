F1 ROUND 10 Dopo una settimana di meritato riposo a margine del trittico di inizio estate tra Le Castellet e Spielberg, la Formula 1 torna in pista per l'attesissimo weekend di Silverstone. Il Gp di Gran Bretagna, oltre a essere a porte aperte nonostante i preoccupanti numeri dei contagi da variante Delta, entra nella storia per essere il primo che non assegnerà la pole position al pilota più veloce sul giro secco, ma al vincitore della ''garetta'' di 17 giri che vedremo domani pomeriggio, la cui griglia di partenza sarà invece stabilita attraverso una sessione di qualifiche ''tradizionali'' di scena nel tardo pomeriggio di oggi, 16 luglio.

NUOVO FORMAT Il nuovo format porta novità anche sul piano del Fantasy F1, con le formazioni che vanno consegnate prima delle qualifiche del venerdì, che a loro volta assegneranno punti ai fanta-team principal al pari della Sprint Qualifying di domani. Per questo, con molti più punti in palio, assume ancora più importanza la prima sessione di prove libere andata in scena oggi, con i team impegnati a finalizzare l'assetto delle monoposto prima che il parco chiuso - fissato proprio a partire dalle qualifiche - impedisca a ingegneri e meccanici di effettuare modifiche ai setup.

Anche per questo, la carne al fuoco della nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport è tantissima.

