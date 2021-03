MAX ACCHIAPPALIKE Il venerdì di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021 si chiude all'insegna di Max Verstappen, il più veloce in entrambe le sessioni preparatorie al primo Gp iridato della stagione. L'olandese si prende i titoli ma è impossibile dimenticarsi della Mercedes che, mentre Valtteri Bottas via radio si lamenta di una macchina ''inguidabile'', si conferma velocissima sul passo gara grazie a Re Lewis Hamilton. Non male anche le due Ferrari, con Leclerc (al mattino) e Sainz (al pomeriggio) in grado di mettersi subito in scia dei migliori. Fuoco di paglia o realtà? Non ci resta che aspettare domani per avere i primi verdetti del campionato. Nell'attesa, ecco la nostra analisi di quanto emerso in pista nel primo venerdì del mondiale 2021, in onda in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

F1 GP BAHRAIN 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM