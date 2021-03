INSIDIE NEL DESERTO Non è iniziata nel migliore dei modi la seconda sessione di prove libere del GP Bahrain dell'Alfa Romeo e in particolare di Kimi Raikkonen. Il finlandese è incappato in un errore abbastanza frequente sul circuito di Sakhir, anche se non ce lo si aspetta certo da un pilota della sua esperienza. Iceman ha infatti perso il controllo della sua C41 nell'accelerazione in uscita da curva 2, finendo per picchiare contro le barriere poste sul lato opposto rispetto a quello che lo scorso anno vide Romain Grosjean schiantarsi con la sua Haas.

Our first casualty of the barriers in 2021 🤕



The start of Kimi's FP2 session didn't go to plan

MONOPOSTO SALVA Vistosi i danni all'anteriore della sua Alfa Romeo, ma Raikkonen è comunque riuscito a rientrare subito ai box, limitando il tempo perso legato a questo inconveniente. Il campione del mondo 2007 aveva chiuso le PL1 in undicesima posizione.