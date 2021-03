TRIONFA RE LEWIS Ci aspettavamo una gran lotta al vertice e così è stato. Ma chi attendeva anche una ''faccia nuova'' sul gradino più alto del podio, sarà rimasto decisamente deluso: così, a spuntarla nello show per il trono del deserto del Bahrain è stato sempre Re Lewis, in grado di beffare Max Verstappen con tanto di ''giallo'' sul sorpasso fantasma in uscita da curva-4. Giusto cedere la posizione dopo il sorpasso al limite? E la Ferrari, come si è comportata nel primo weekend iridato del 2021? Era lecito aspettarsi qualcosa di più da Leclerc e Sainz oppure si è raccolto il massimo possibile? Di questo e tanto altro abbiamo parlato, in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport, nella nostra ormai consueta analisi post sessione che potete rivedere cliccando play sul box qui sotto.

F1 GP BAHRAIN 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM