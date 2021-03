MAX FA IL VUOTO Ok, dopo le prime sessioni di prove libere e dopo i test precampionato, non era così impensabile immaginarsi una Red Bull in pole position in Bahrain. Ma chi l'avrebbe mai detto che Max Verstappen, vero e proprio mattatore di questo inizio di stagione, avrebbe addirittura rifilato quattro decimi alla super Mercedes di Lewis Hamilton nella prima Q3 del 2021? Uno scenario oggettivamente difficile da pronosticare, che lascia aparta la porta a un mondiale che si preannuncia incerto e - speriamo - combattuto fino alla fine. E se al vertice la lotta pare riservata a Lewis e Max, alle loro spalle è gran bagarre nella mischia: stavolta a spuntarla è Charles Leclerc, quarto alle spalle di uno spento Valtteri Bottas. Di questo e tanto altro abbiamo parlato, in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport, nella nostra ormai consueta analisi post sessione che potete rivedere cliccando play sul box qui sotto.

F1 GP BAHRAIN 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM