LIVE F1 2021

LIVE CITTÀ DEL MESSICO F1 Il Mondiale 2021 di Formula 1 entra definitivamente nella sua fase calda: a due settimane dalla roboante vittoria di Max Verstappen in Texas, il circus riaccende i motori nel vicino Messico per il diciottesimo e quintultimo appuntamento del campionato. Ma anche il primo di un intenso trittico di gare consecutive, che porterà le auto a sfidarsi anche a Interlagos e nella novità Losail nel giro di soli 15 giorni. Insomma, la sfida entra davvero nel vivo, con Lewis Hamilton all'inseguimento del rivale olandese: chi la spunterà? L'Autodromo Hermanos Rodriguez è sulla carta favorevole alla Red Bull di Max e dell'idolo del pubblico di casa, Sergio Perez, ma la stagione ci ha insegnato come fare pronostici sia sempre piuttosto rischioso... Un motivo in più per non perdersi neanche un istante del fine settimana messicano, seguendo e commentando live insieme a noi di MotorBox la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del GP di Città del Messico 2021.

Prove libere 2 GP del Messico 2021 live dalle 21.45 di venerdì 5 novembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.