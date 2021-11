Il video commento

IL MONDO ALLA ROVESCIA Dopo un intero weekend in cui la Red Bull di Max Verstappen sembrava praticamente imbattibile, è stata la Mercedes a ribaltare, a sorpresa, le gerarchie. A partire dalla Q2, la monoposto di Stoccarda è salita in cattedra, non soltanto centrando la pole position con Valtteri Bottas, ma anche monopolizzando tutta la prima fila dello schieramento del GP del Messico, dinanzi al pubblico improvvisamente ammutolito. Max Verstappen, da grande favorito, si è così ritrovato a tre decimi e mezzo di ritardo, con l'idolo di casa Sergio Perez solo quarto. Alle spalle dei top team, nella lotta tra McLaren e Ferrari per la leadership di centro gruppo, si inserisce Pierre Gasly, bravo a centrare il quinto posto davanti a Sainz, Ricciardo e Leclerc. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo delle qualifiche del GP Messico 2021.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/11/2021