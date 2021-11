Il video commento

DOMINIO VERSTAPPEN Dopo il ribaltone delle qualifiche di ieri, in Messico è la Red Bull di Max Verstappen a tornare in cattedra. Grazie a una staccata poderosa in curva 1, il pilota olandese si prende la leadership al via, scappando senza alcun avversario fino alla bandiera a scacchi. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto più a guardarsi le spalle dagli attacchi di Sergio Perez, alla fine terzo al traguardo, che non di andare all'attacco del rivale per il titolo. Con 19 punti di vantaggio in classifica Piloti, il ventiquattrenne allunga ulteriormente sul sette volte iridato, mentre la Red Bull torna a farsi sotto sulla Mercedes, che conduce con un solo punto di vantaggio a quattro gare dalla fine. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo del GP Messico 2021 insieme agli amici di @F1_inspector.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/11/2021