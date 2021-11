PRIMO PODIO IN CASA Lo sport e l'automobilismo sono capaci di raccontare sempre belle storie, magari piccoli episodi, ma che danno un senso profondo a tutto ciò che si fa, in pista e fuori. È questo il caso di quanto accaduto dopo il Gran Premio del Messico di domenica scorsa, quello in cui Max Verstappen ha piazzato un duro colpo alle speranze di titolo di Lewis Hamilton, ma soprattutto quello nel quale Sergio Perez è giunto terzo facendo scatenare i 140.000 presenti all'Hermanos Rodriguez, giunti in gran parte per sostenere il proprio idolo. Per ''Checo'' è stato il primo podio casalingo in carriera, dopo aver conquistato diversi piazzamenti a punti con monoposto che non gli permettavano certo di poter lottare per le posizioni che contano.

VEDI ANCHE

PADRI ORGOGLIOSI Subito dopo la gara hanno fatto divertire le immagini del papà di ''Checo'', Antonio Perez Garibay, che si è scatenato in festeggiamenti sfrenati condividendo la gioia per il podio con il figlio. Intervistato da Sky Sport, l'euforico e orgoglioso papà, ha però raccontato un altro gesto, accaduto lontano dalle telecamere, di cui si è reso protagonista Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha perso papà Hervé nel 2017 (quando correva in GP2) dopo una lunga malattia. Appena quattro giorni dopo Charles scese in pista e vinse la gara di Baku, correndo con il lutto ancora fresco e con la scritta ''Je t'aime Papà'' dipinta sulla sua vettura.

LA TELEFONATA I festeggiamenti padre-figlio di Città del Messico, devono aver riportato alla mente il legame speciale che Charles aveva con il padre, con il quale aveva iniziato a frequentare kartodromi sin da giovanissimo, e che aveva seguito la sua carriera fino all'ultimo. E così il pilota monegasco ha voluto condividere i suoi pensieri proprio con Sergio Perez, chiamandolo e complimentandosi in privato per il risultato. ''Checo ha ricevuto la chiamata di Charles, gli ha detto 'non sai quanto sono stato felice di vedere i tuoi genitori festeggiare così, mi sono venute le lacrime agli occhi, sarebbe piaciuto anche a me che mio padre mi vedesse'. Non sapevo che il padre di Charles fosse morto e che avesse parlato con Checo'', ha chiosato Antonio Perez, raccontando commosso il bel gesto di Leclerc.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/11/2021