Il video commento

VERSTAPPEN VOLA Stavolta Max Verstappen ha confermato tutti i pronostici che vedevano la Red Bull grande favorita del weekend di Città del Messico. L'asso olandese è stato il più rapido del venerdì, rifilando mezzo secondo al grande rivale Lewis Hamilton, apparso poi in difficoltà anche nelle consuete simulazioni di passo gara. Si tratta, certo, solo di prove libere e non sarebbe la prima volta che assistiamo (era già successo, ad esempio, ad Austin) a uno stravolgimento dei rapporti di forza tra il venerdì e il sabato, ma l'impressione è che la tappa messicana possa essere un'occasione per il leader del mondiale di estendere ulteriormente il vantaggio in classifica. Alle spalle dei due top team, sono invece Ferrari e AlphaTauri a ben figurare. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo al venerdì di libere del Gp del Messico 2021.

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/11/2021