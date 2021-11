GP MESSICO IN TV A due settimane di distanza dall'ultimo GP, quello degli Stati Uniti ad Austin, e a due anni dall'ultima apparizione in calendario, ecco che torna il Gran Premio del Messico sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez. L'evento americano, posticipato di una settimana rispetto alla ormai tradizionale collocazione in concomitanza con il Dia de los muertos, sarà teatro del quint'ultimo atto del mondiale, con la sfida tra Max Verstappen su Red Bull - favorito su questa pista - e Lewis Hamilton su Mercedes. Si lotta anche per la classifica costruttori, dove la Mercedes deve difendere un esiguo margine sulla rivale Red Bull, e per il terzo posto con Ferrari e McLaren in lotta sul filo dei centesimi.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre, ma in orari notturni.

GP Messico 2019, Città del Messico: fasi di gara

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 5 novembre

Prove libere 1: 18.30 – 19.30 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

Prove libere 2: 22.00 – 23.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

Sabato 6 novembre

Prove libere 3: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Qualifiche: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

Domenica 7 novembre

Gara: 20.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO IN DIFFERITA? GLI ORARI IN CHIARO SU TV8

Sabato 6 novembre

Qualifiche: 23:15

Domenica 7 novembre

Gara: 23.00

TUTTO SUL GP DEL MESSICO 2021

La pista di Città del Messico ha ospitato per la prima volta il Mondiale di Formula 1 nel lontano 1963 e fino al 1970. A seguito di un lungo stop di quasi quindici anni, è tornato in calendario dal 1986 al 1992, ma le sue condizioni di scarsa manutenzione indussero gli organizzatori a non corrervi più fino al 2015, quando le autorità locali lo hanno completamente riasfaltato e modificato in alcuni punti chiave, tra i quali il famoso ultimo curvone chiamato “Peraltada”. Lungo 4,304 km con ben 17 curve all'attivo nella configurazione attuale, la sua posizione a 2300 metri di quota rappresenta una prova ostica per piloti e monoposto, dal momento che l'aria rarefatta crea disagi a livello aerodinamico e motoristico. Il record della pista appartiene a Daniel Ricciardo, che nel 2018 beffò Max Verstappen togliendogli anche il possibile primato di poleman più giovane della storia, staccando la pole in 1'14''759. In gara il primato è invece di Valtteri Bottas che, sempre nel 2018, con la sua Mercedes ha ottenuto il fast lap in 1'18''741.

Mexico e nuvole! Nel titolo di questa nota canzone è racchiuso il meteo del Gran Premio del Messico 2021, con scarse possibilità di pioggia e temperature autunnali. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 5 novembre: temperature: max 22°, min 7°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 37%, vento 19 km/h.

Sabato 6 novembre: temperature: max 22°, min 8°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 34%, vento 19 km/h.

Domenica 7 novembre: temperature: max 23°, min 8°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 37%, vento 16 km/h.

