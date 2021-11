LIVE F1 2021

LIVE INTERLAGOS F1 A solo una settimana dal GP Messico che ha permesso a Max Verstappen di accennare una fuga in classifica piloti, la sfida iridata si sposta sulla pista di Interlagos per il diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1 2021. A quattro gare dalla fine, per Lewis Hamilton la strada si mette adesso in salita, ma nel fine settimana di San Paolo ci sono in palio anche i punti in più della Sprint Qualifying, il terzo e ultimo esperimento stagionale del nuovo format di qualifica. Insomma, anche in questo weekend non mancano i motivi per restare incollati su MotorBox per seguire e commentare live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio del Brasile 2021.

Prove libere 1 GP Brasile 2021 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

16.43 - Hamilton si migliora portandosi in seconda posizione, ma il gap di ritardo, a pari gomme da Verstappen, è clamoroso: Lewis paga infatti 8 decimi dal rivale per il titolo.

16.40 - Ancora Verstappen, che sembra voler mettere sin da subito le cose in chiaro: 1:10.189 per Max, che vola a 1.3 di vantaggio sul primo degli inseguitori Bottas. Intanto Hamilton si lamenta perché la macchina salta troppo sull'anteriore.

16.37 - Verstappen è il primo a scendere sotto il piede dell'1:11! 1:10.953 per Max, che rifila 7 decimi scarsi a Bottas. Poi Perez e Hamilton, che paga però un gap di un secondo dal rivale per il titolo.

16.35 - Primo colpo di scena del fine settimana brasiliano: la Mercedes cambia il motore endotermico sulla macchina di Lewis Hamilton! Il britannico è al quinto ICE della stagione e, quindi, sconterà ''solo'' cinque posizioni sulla griglia di partenza del GP di domenica.

BREAKING: Lewis has taken a new Internal Combustion Engine for this event - his fifth of the season - and will take a five-place grid penalty for Sunday’s #BrazilGP pic.twitter.com/Fk4lSu2DRR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 12, 2021

16.34 - Per qualche istante il miglior tempo è stato quello di Valtteri Bottas, ma adesso è Max Verstappen a prendersi la vetta in 1:11.482.

16.32 - In pista anche Verstappen e Perez, che esordiscono con gomme Medium, al pari di Hamilton e Bottas. Pirelli Hard, invece, per Leclerc e Sainz.

16.30 - Semaforo verde e si parte! Subito tanta attività in pista con anche le due Meredes e le due Ferrari già a lavoro. Prove di partenza per Lewis Hamilton in fondo alla pit-lane.

🟒 FP1 GREEN LIGHT 🟒



After two years away we are back on track in Sao Paulo πŸ™Œ#BrazilGP πŸ‡§πŸ‡· #F1 pic.twitter.com/amFmFefhqS — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

16.25 - A pochi minuti dal via delle PL1, tutti gli occhi sono puntati verso il cielo: come spesso accade, anche quest'anno il fine settimana di Interlagos ci offre un meteo incerto e tante nuvole che sembrano minacciare pioggia: 60% di rischio pioggia nei prossimi 60 minuti. 18 gradi l'aria, 35 l'asfalto.

16.20 - Iniziamo il weekend di Interlagos con l'analisi delle gomme che Pirelli ha portato in Brasile: i piloti avranno a disposizione le C2, C3 e C4, le tre mescole mediane che avevamo già visto anche in Messico.

16.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP del Brasile 2021: tra 15 minuti il via di quella che sarà di fatto la prima ma anche unica sessione di free practice in vista delle qualifiche, in programma stasera alle 19.45. Pronti per seguirle insieme a noi?