L'ORGOGLIO DEL CAMPIONE Venerdì a due facce per Lewis Hamilton. Prima il britannico sostituisce il motore endotermico della power unit, un cambio che gli costerà cinque posizioni sulla griglia di partenza del GP Brasile. Poi domina sia le libere sia le qualifiche, ottenendo nettamente il miglior tempo che gli permetterà di partire primo nella Sprint Race. Max Verstappen è staccato ma parte secondo, una posizione che se mantenuta anche domani gli permetterebbe di partire dalla pole position domenica. Insomma, entrambi gli sfidanti hanno motivo di uscire soddisfatti da questa prima giornata in pista a Interlagos. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo delle qualifiche del GP Brasile 2021.

F1 GP BRASILE 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/11/2021