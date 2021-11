LIVE F1 2021

LIVE INTERLAGOS F1 A solo una settimana dal GP Messico che ha permesso a Max Verstappen di accennare una fuga in classifica piloti, la sfida iridata si sposta sulla pista di Interlagos per il diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1 2021. A quattro gare dalla fine, per Lewis Hamilton la strada si mette adesso in salita, ma nel fine settimana di San Paolo ci sono in palio anche i punti in più della Sprint Qualifying, il terzo e ultimo esperimento stagionale del nuovo format di qualifica. Insomma, anche in questo weekend non mancano i motivi per restare incollati su MotorBox per seguire e commentare live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio del Brasile 2021.

Prove libere 2 GP Brasile 2021 live dalle 15.45 di sabato 13 novembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.