ROUND 20 GP BRASILE Penultima tappa del Mondiale di Formula 1 2019, San Paolo è pronto a ospitare per la 37° volta il Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos. Assegnate già prima e seconda posizione iridata a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, impazza la lotta per il terzo posto tra i due ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel, e il pilota della Red Bull, Max Verstappen. L'autodromo dedicato alla memoria del pilota brasiliano Carlos Pace è lo scenario ideale per la sfida tra i tre, con Verstappen già autore in passato di grandi prestazioni sulla pista paulista e con la Ferrari che dopo un mese d'oro deve rialzare la testa e provare a vincere sulla pista dove nel 2017 si impose proprio Vettel. L'outsider di lusso sarà dunque Leclerc, che vanta un solo GP in Brasile, quello dell'anno scorso con la Sauber terminato in una brillante settima posizione.

IL CIRCUITO Nella versione attuale la pista di Interlagos debutta nel Mondiale di Formula 1 nel 1990, sebbene su una diversa e più lunga configurazione fu protagonista già tra il 1973 e il 1980 di sette appuntamenti iridati. Lungo 4.309 metri, il Carlos Pace è una delle piste più corte del mondiale, con tempi sul giro inferiori ai 70" (solo in Austria ci si mette di meno) e in gara i piloti dovranno affrontare 71 giri per un totale di 305,909 km. Se il record in gara appartiene a Valtteri Bottas e supera di poco i 70" di cui sopra, con il finlandese della Mercedes che lo scorso anno portò a casa il fast lap in 1'10"540, in qualifica, invece, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, che per scattare dalla pole sempre nel 2018 dovette fermare i cronometri sull'1'07"281.

I NUMERI Alain Prost è il pilota più vittorioso (sei successi all'attivo), mentre Ayrton Senna è il mago della pole position con ben 6 partenze dalla prima casella. Michael Schumacher, invece, primeggia per i giri veloci in gara (5) e per i podi (10). Per quanto riguarda i costruttori, la McLaren sbanca il jackpot per il maggior numero di trionfi (12, contro gli 11 della Ferrari), di pole position (11 contro le 10 della Williams e le 7 della Ferrari), di giri veloci in gara (10 a parimerito con la Williams) e per i podi (31 pari merito con la ferrari). Tra i piloti in attività è Sebastian Vettel ad aver vinto più gare a Interlagos, tre (due con la Red Bull e una con la Ferrari), davanti a Lewis Hamilton con due affermazioni e a Kimi Raikkonen, che nel 2007 vinse gara e titolo a San Paolo.

IL METEO Clima variabile per la penultima tappa del mondiale a Interlagos, temperature nella media stagionale, con minime sui 14° e massime attorno ai 25° per tutto il weekend. La pioggia dovrebbe interessare il weekend soltanto al lunedì, per lasciare poi il posto a qualche raggio di sole nel resto del weekend Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com

Venerdì 15 novembre: temporali sparsi, temperature 17-24°C, possibilità di precipitazioni 50%, umidità: 77%, vento: 23 kmh

Sabato 16 novembre: parzialmente nuvoloso, temperature 14-25°C, possibilità di precipitazioni 20%, umidità: 67%, vento: 19 kmh

Domenica 17 novembre: per lo più soleggiato, temperature 14-25°C, possibilità di precipitazioni 10%, umidità: 63%, vento: 21 kmh

