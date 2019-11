Autore:

La Redazione

GP BRASILE IN TV Penultimo appuntamento iridato per la Formula 1 nella tradizionale cornice variopinta che ogni anno il chiassoso pubblico di Interlagos offre nel fine settimana del Gran Premio del Brasile. Dopo la tiratissima gara di Austin, in cui non sono mancate le polemiche, il circus approda in Sud America, su una pista che potrebbe essere abbandonata nei prossimi anni in favore di un nuovo tracciato a Rio de Janeiro. Eppure il circuito paulista intitolato alla memoria di Carlos Pace, è stato foglio su cui sono state scritte pagine epiche della storia del motorismo. Sarà così anche il prossimo fine settimana? Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen e Vettel, in rigoroso ordine di classifica, ci scommettono, e dunque vi forniamo tutte le informazioni per non perdere neanche un giro in pista nel 20° appuntamento della Formula 1 2019.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY Sarà come sempre Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta l’evento, con il supporto in differita e in chiaro su TV8 e TV8 HD. Orari decisamente comodi per gli spettatori italiani, che potranno godersi la gara in diretta nel tardo pomeriggio e in differita in prima serata. Si comincia venerdì con le prove libere che saranno in onda dalle 15 e dalle 29 del 15 novembre prossimo. Agevole anche la visione delle qualifiche, in diretta dalle 19 di sabato 16 novembre, mentre il Gran Premio partirà alle 18.10 di domenica 17. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1: 15.00 – 16.30

Prove libere 2: 19.00 – 20.30

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: 16.00 – 17.00

Qualifiche: 19.00 – 20.00

Domenica 17 novembre

Gara: 18.10

ORARI TV8 (DIRETTA)

Qualifiche: sabato 16 novembre, ore 21.15

Gara: domenica 17 novembre, ore 21.30

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1: dalle 16.45

Prove libere 2: dalle 18.45

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: dalle 15.45

Qualifiche: dalle 18.45

Domenica 17 novembre

Gara: 17.45