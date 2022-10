Gli ascolti tv del GP Messico 2022

Dopo Austin, altro gran premio in orario serale che però non raccoglie ascolti tv particolarmente elevati

POCO ROSSO DI SERA Altro appuntamento in prima serata per la F1, con il GP Messico andato di scena alle 21 come il GP Stati Uniti. Analogamente all'appuntamento di Austin, però, gli ascolti tv non hanno particolarmente beneficiato del posizionamento orario. A incidere negativamente sia il mondiale già chiuso nei suoi verdetti principali sia la gara poco spettacolare, oltre al fine settimana decisamente sottotono della Ferrari.

I DATI Passando ai numeri, per la diretta delle 21 sui canali di Sky Sport sono stati in tutto 743.000 gli spettatori medi, per il 4% di share. La differita delle 22 su Tv8 ha raccolto 1.142.000 spettatori, per 7,1% di share. Entrambi i dati sono in calo rispetto alla settimana precedente, quando però il GP Stati Uniti fu trasmesso in diretta anche sul digitale. Il risultato è così un totale di 1.885.000 telespettatori contro i 2.654.000 della gara di Austin.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Nel prossimo weekend tornerà di scena la MotoGP, con il conclusivo appuntamento di Valencia che potrebbe incoronare campione Francesco Bagnaia. La F1 sarà di scena invece tra due settimane con il penultimo appuntamento del 2022, il GP Brasile in programma alle 19 ora italiana ancora con diretta esclusiva su Sky Sport.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/10/2022