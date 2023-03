Leclerc: "Red Bull è davanti, ma vogliamo fare meglio del 2022"

Ci siamo, domani la Formula 1 prende il via con le prime prove libere dell'anno, quelle del Gran Premio del Bahrain che aprirà una stagione attesissima per via dei tanti temi in ballo, primo tra tutti la rivincita tra Max Verstappen e Charles Leclerc, dopo che lo scorso anno l'olandese è uscito alla distanza, dominando il campionato 2022. In casa Ferrari non vogliono che ciò si ripeta, e mentre l'obiettivo non dichiarato sembra quello di essere competitivi e in lizza per il titolo il più a lungo possibile, nessuno si sbilancia, In primis a rimanere ermetico è proprio Leclerc, che nella conferenza stampa di Sakhir non ha fatto mistero di pensare che la Red Bull sia ancora la favorita per l'iride.

PRUDENZA E ASPETTATIVE ''Loro sono partiti forti nei test, sembrano essere un pochino davanti a noi'' - ha esordito il monegasco - ''Il nostro obiettivo è migliorare quanto abbiamo fatto nel 2022 e abbiamo del potenziale. Noi non abbiamo mostrato tutto nei tre giorni di test in Bahrain, ma ovviamente non lo ha fatto neanche la Red Bull, così come gli altri team. Vedremo come andrà la qualifica dopodomani''. Interpellato circa la nuova struttura di comando, con Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto, Charles ha aggiunto: ''È ancora presto per dire che impatto avrà Vasseur, lui però è bravo a estrarre il massimo dalle persone. Sono i suoi primi giorni in pista con noi, vedrà tante cose nuove a partire da domani, ma ci siamo subito trovati bene con lui, e lui è sembrato essere da subito a suo agio in un team così grande''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/03/2023