Leclerc, oltre il ritiro c'è di più (di preoccupante): "Siamo molto lontani"

Il Mondiale 2023 è iniziato nel peggiore dei modi per Charles Leclerc. Dopo una qualifica incoraggiante, conclusa in terza posizione e con la decisione di risparmiare un set di gomme morbide in vista della gara, l'avvio del GP Bahrain ha visto il monegasco scavalcare al secondo posto Sergio Perez e mantenere inizialmente abbastanza agevolmente la posizione. Lo scenario è però cambiato parecchio nella seconda metà di gara: mentre la Ferrari ha montato gomme dure, la Red Bull ha proseguito con un nuovo set di morbide, senza particolari problemi di degrado. Leclerc ha visto via via aumentare il distacco da Max Verstappen, ma anche Perez ritornargli sotto fino a superarlo abbastanza agevolmente. Quando sembrava destinato a gestire negli ultimi 15 giri il vantaggio sugli inseguitori per salire quantomeno sul podio, la sua SF-23 lo ha tradito, con un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi a bordo pista.

PROBLEMA AFFIDABILITA' L'affidabilità è stata uno dei punti deboli nella passata stagione e la Ferrari sperava di aver fatto un passo in avanti a riguardo. Il ritiro al primo gran premio dell'anno preoccupa non poco Leclerc: ''Non ho avuto avvisaglie del problema tecnico. La macchina si è semplicemente spenta completamente. Non posso dire che sia una buona sensazione. Ovviamente, c'è stato molto lavoro da fare durante l'inverno, ma dobbiamo continuare a lavorare perché avere i primi problemi di affidabilità alla prima gara non va bene''.

PRESTAZIONI DELUDENTI Purtroppo il ritiro non è l'unica nota stonata di questa domenica. Il GP Bahrain ha mostrato una netta superiorità della Red Bull, con la Ferrari minacciata anche dalle prestazioni di Aston Martin e Mercedes, come dimostra il quarto posto di Carlos Sainz tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Leclerc ammette che a Sakhir si sono avverate le peggiori previsioni: ''Siamo molto lontani dalla Red Bull sul passo gara e purtroppo era previsto. Sembrano aver trovato qualcosa di veramente importante nel passo gara. In termini di ritmo in qualifica, in realtà sono abbastanza simili a noi, ma poi arriviamo alla gara e siamo a un secondo dal loro passo, il che è enorme. Quindi dobbiamo esaminare questo oltre all'affidabilità''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/03/2023