GP Bahrain, Frederic Vasseur è fiducioso: "Ferrari, i punti si fanno la domenica"

Il cambio di marcia rispetto al recente passato sembra evidente, almeno sul piano comunicativo. Disinvolto e a suo agio davanti alle telecamere, Frederic Vasseur ha commentato con qualche sorriso il risultato delle prime qualifiche della stagione, che hanno visto la sua Ferrari conquistare la seconda fila della griglia di partenza del GP Bahrain 2023 alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Non senza una scelta strategica in parte dolorosa – di sicuro un peccato per lo show – volta a sacrificare il tentativo decisivo delle qualifiche per risparmiare un treno di gomme Soft che potrebbero tornare utili in gara.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

PARLA FRED D’altronde, il nuovo team principal del Cavallino sembra aver molto chiaro il concetto che “i punti si fanno alla domenica”. Una frase ripetuta più volte, quasi come un mantra, durante l’intervista post-qualifiche ai microfoni Sky: “Prima della Q3 non sapevamo quale fosse la graduatoria tra i team viste le diverse regolazione di motore e dei carichi di benzina. Ma eravamo primi in Q1 e in Q2, ci siamo trovati in lotta al primo stint della Q3 e abbiamo scelto di tenere le gomme Soft per la gara. Credo che sia giusto, Sainz era più al limite e con lui abbiamo deciso di usare il secondo treno di gomme con cui ha preso la seconda fila. I punti si assegnano alla domenica e questo non è un campionato che si vince con le pole position. Abbiamo visto che, qui in Bahrain, un set di pneumatici nuovi è importante, chiaramente non avremmo fatto la stessa scelta a Monte Carlo”.

F1 2023, GP Bahrain: Charles Lelcerc (Ferrari)

ASPETTATIVE “Charles? È stato d’accordo – ha proseguito Vasseur parlando delle eventuali resistenze del giovane pilota monegasco dinanzi alla decisione tattica del muretto – con noi. I piloti sono competitivi, non è facile sacrificare la lotta per la pole position, ma ne avevamo già discusso e avevamo concordato di sacrificare la qualifica per la gara. Difficile capire cosa aspettarsi domani, ma noi abbiamo sofferto un po’ il degrado gomme e per questo abbiamo deciso di essere più cauti partendo con un nuovo set. La stagione comunque è lunga, dobbiamo mantenere la concentrazione e lo stesso approccio cercando di fare del nostro meglio. Attaccare Red Bull o difenderci da Aston Martin? Ci concentriamo su noi stessi, seguiamo il nostro programma gestendo il degrado. Poi il risultato arriverà… Non siamo qui per essere ottavi. Daremo il massimo, magari cominciando con il salire sul podio”.

