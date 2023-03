F1 Bahrain, Vasseur spiazzato: "Oggi il nostro problema più grande è l'affidabilità"

L’umore è evidentemente molto diverso rispetto a quello dell’immediato post-qualifiche. Se, da un lato, ci si poteva aspettare che la Ferrari non fosse al livello della Red Bull sul passo gara, dall’altro è stato il fantasma della mancanza di affidabilità a rifare la sua comparsa e a gettare nello sconforto i tifosi del Cavallino. Una doccia fredda anche per il team principal della rossa, Frederic Vasseur, che si è presentato dinanzi alle telecamere di Sky tutt’altro che soddisfatto per il risultato del primo GP della stagione.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Frederic Vasseur al muretto con Laurent Mekies (Scuderia Ferrari)

QUADRO CHIARO “Adesso – ha esordito il manager francese – il quadro della situazione è finalmente abbastanza chiaro. In qualifica ci siamo, il nostro passo è buono, ma oggi in gara il risultato non è stato per niente buono. Con Leclerc non siamo stati in grado di chiudere al terzo posto come era possibile fare, ma abbiamo avuto un problema di affidabilità. Questo non va per niente bene, dobbiamo sistemare le cose. Anche il degrado gomme rispetto alla Red Bull non è stato buono, ma dobbiamo ripartire da qui e fare del nostro meglio per migliorare la situazione nelle prossime settimane”.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo il ritiro

PROBLEMI AL MOTORE In attesa di ulteriori conferme sulla natura del problema che ha fermato Leclerc, Vasseur ha poi affrontato il tema della scarsa affidabilità che sembrava essere risolto dopo l’inverno: “Non ce lo aspettavamo, è stata la prima volta che ci è successa una cosa del genere. Dobbiamo intanto capire quale sia stato il problema prima di trarre conclusioni, ma di sicuro è stato uno shock perché Charles era comodamente in terza posizione e quello sarebbe stato un buon risultato per iniziare il campionato. Oggi il problema principale è l’affidabilità”.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: il ritiro della Ferrari SF-23 di Charles Leclerc | Foto: Twitter @F1

STRATEGIE Non è mancato neppure un piccolo accenno alla strategia, visto che la Red Bull ha utilizzato due treni di Pirelli Soft, che hanno poi fatto la differenza nella fase centrale della gara. “Il nostro degrado gomme – ha concluso Vasseur – era più alto rispetto alle due Red Bull. Noi non potevamo mettere due set di morbide, sarebbe stata una strategia troppo ottimistica. Loro erano invece gli unici che potevano permettersela. Il Bahrain è comunque sempre abbastanza estremo come consumo pneumatici, ed è anche un circuito dov’è molto facile sorpassare e dove quindi perdi facilmente posizioni se hai degrado. Ripartiremo da qui e torneremo a Jeddah in condizioni migliori”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/03/2023