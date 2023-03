Leclerc tranquillizza dopo aver rinunciato all'ultimo tentativo in qualifica: "Nessun problema"

Una scena insolita ha visto protagonista Charles Leclerc nel finale delle qualifiche del GP Bahrain. Dopo aver realizzato il secondo tempo con il suo primo giro lanciato nella decisiva Q3, a meno di due decimi dalla pole position provvisoria di Max Verstappen, il monegasco è sceso dalla sua Ferrari, limitandosi ad osservare le prestazioni dei rivali impegnati nel secondo e ultimo tentativo a loro disposizione con gomme nuove. Alla fine, Leclerc è stato scavalcato solo dalla Red Bull di Sergio Perez e domani partirà in seconda fila affiancato dal compagno di squadra Carlos Sainz.

Leclerc is out of the car early, leaving Verstappen P1 with a 1:29.897#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/kaUTyZ9PI3 — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

NESSUN PROBLEMA Vedendo la scena in diretta, il pensiero è andato subito a un possibile problema tecnico emerso sulla Ferrari SF-23, ma è stato lo stesso Leclerc a spiegare che non si trattava di questo: ''No, non c'è stato alcun problema. Penso che fossimo in lotta per la pole, è stata una bella sorpresa, a dire il vero. Non me l'aspettavo dopo i test e dopo le prove libere che sono state un po' difficili. Siamo riusciti a trovare quel ritmo per il giro di qualificazione, il che è stato fantastico''. Addirittura, il 25enne ritiene che un secondo tentativo avrebbe anche potuto portare alla pole position: ''Secondo me la macchina oggi in qualifica aveva il potenziale per fare la pole con il secondo tentativo, poi se la facevo o no questa è un'altra storia''.

SOLO PRETATTICA Il vicecampione del mondo 2022 ha poi spiegato cosa ha portato la Ferrari a prendere questa decisione: ''Dobbiamo tenere a mente che in gara sembriamo essere un po' indietro rispetto alla Red Bull. Penso che siamo in una posizione migliore partendo terzi con gomme nuove che partendo primi con gomme un po' più avanti. Non so se avremmo ottenuto la pole o meno, ma ci saremmo andati vicino''. Successivamente Leclerc a riguardo ha aggiunto: ''Sono convinto che sia la scelta giusta. Ne abbiamo parlato in un breve briefing dopo i primi tentativi in Q3, ho visto i distacchi soprattutto guardando il giro di Aston Martin e Mercedes e abbiamo capito che al peggio potevamo perdere due posizioni. Ho chiesto al team e alla fine eravamo d'accordo''.

BUONI RISCONTRI La prima qualifica della stagione 2023 ha restituito un po' di ottimismo in casa Ferrari, anche se Leclerc conferma che domani sarà dura scontrarsi con la Red Bull: ''Siamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo, il che fa ben sperare per il futuro. Penso che renda la F1 più eccitante. Quindi, non vedo l'ora che arrivi il resto delle gare. Sembra che siamo un po' più deboli per ora, avere una gomma nuova ci aiuterà domani. Non so quanto cambierà il quadro generale, ma almeno stiamo andando nella giusta direzione''. Il numero 16 della Ferrari ai microfoni di SkySport ha poi aggiunto: ''Non mi piace guardare alle posizioni dietro di me. Dobbiamo essere onesti: la Red Bull sembra più forte sul passo gara di noi e anche l'Aston Martin sembra forte. Però se c'è l'occasione di vincere io voglio prenderla e credo che abbiamo messo tutte le chance dalla nostra parte facendo questa scelta. In questi weekend dove è più difficile bisogna portare più punti possibile a casa, noi sappiamo dove dobbiamo lavorare e sappiamo che nelle prossime gare andrà meglio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/03/2023