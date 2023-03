Ferrari, l'ora della verità: Frederic Vasseur pronto per il Bahrain

Frederic Vasseur, nuovo team principal di Maranello, è pronto a dirigere la Ferrari dal muretto in Bahrain per la prima gara del mondiale di Formula 1 2023

La 74° stagione della storia della Formula 1 è ai nastri di partenza con tante gustose novità, una delle più attese dei quali, è il debutto di Frederic Vasseur nel ruolo di nuovo direttore d'orchestra della Scuderia Ferrari. Sulla pista di Sakhir, dove si sono svolti la settimana scorsa i test invernali, il manager francese si siederà al tavolo dei big del mondiale con l'intento di restarci il più a lungo possibile e, forse, di portarsi anche a casa la partita. I suoi piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno ben figurato nei tre giorni in pista in Bahrain, senza però destare sensazioni particolarmente ottimistiche, eppure la SF-23 sembra essere un'evoluzione migliorativa dell'auto della scorsa stagione. Di quanto, sarà il cronometro a dirlo.

ESORDIO EMOZIONANTE Frederic Vasseur, nei panni di team principal, ammette di essere emozionato per il nuovo incarico, e dai canali ufficiali della Scuderia, racconta: ''Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione''.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

TEST POSITIVI Circa il lavoro svolto nei test invernali, Vasseur non nasconde un pizzico di ottimismo, pur restando ancorato alla realtà. ''I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto per ottenere il massimo dalla SF-23. Una cosa è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi qualunque sarà il risultato della prima domenica, il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain''.

IL WEEKEND DI SAKHIR Infine, sul weekend alle porte, il nuovo team principal di Maranello non si sbilancia: ''La pista la conosciamo bene: sappiamo però che le temperature molto variabili dell’aria e della pista, le condizioni variabili del vento e le nuove gomme Pirelli renderanno complicato mettere a punto la macchina al meglio, ma sia Carlos che Charles hanno raccolto molti dati durante i tre giorni di test. Mi aspetto una squadra ben preparata per un fine settimana concreto''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/03/2023