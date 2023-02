Test F1, parla Vasseur: "Soddisfatto dalla Ferrari, sviluppi già da Jeddah o Melbourne"

Se la Ferrari è da tradizione il team di Formula 1 che attira la maggior parte delle attenzioni mediatiche, nei tre giorni di test precampionato in Bahrain c’era un uomo che, all’interno del box del Cavallino, aveva tutti i riflettori puntati addosso: Frederic Vasseur. Il nuovo team principal della scuderia di Maranello era infatti alla sua prima uscita ufficiale dopo aver rilevato il posto di Mattia Binotto al muretto. E, alla chiusura delle prove, si è mostrato particolarmente soddisfatto del lavoro svolto nonostante siano stati i rivali diretti della Red Bull quelli ad aver maggiormente impressionato al debutto in pista.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Frederic Vasseur nel paddock con Laurent Mekies (Scuderia Ferrari)

PARLA FRED Intervistato da Roberto Chinchero per Motorsport.com, Vasseur ha giudicato positivamente i tre giorni di test a Sakhir: “Tirando le somme vedo che la performance c’è, anche se non sappiamo molto su dove siano i nostri rivali. I piloti non sembravano felici? Se lo fossero, probabilmente mostrerebbero un approccio professionale errato. È nel DNA di questo sport voler sempre ottenere di più, chiedere maggiore grip fa parte del gioco. Io sono abbastanza contento perché abbiamo completato tante prove e testato cose differenti. Alcune hanno funzionato bene, altre meno, ma non abbiamo avuto grossi problemi e questo è un aspetto fondamentale”.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

SVILUPPI IN ARRIVO Oltre all’uomo a capo della Gestione Sportiva, a cambiare rispetto al recente passato sarà anche l’approccio generale ai weekend di gara. A confermarlo è lo stesso Vasseur, che ha spiegato come sia previsto un fitto programma di aggiornamenti tecnici della macchina, che invece nella passata stagione era stata sviluppata poco (e male) rispetto alla Red Bull: “La base di partenza è buona, ma ci sono in programma degli upgrade fino alla fine della stagione. In ogni caso, mi aspetto che tutti avremo qualcosa già a Jeddah o Melbourne, non credo che sia un segreto”.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Frederic Vasseur al muretto con Laurent Mekies (Scuderia Ferrari)

LE STRATEGIE Cambi che non mancano neppure nell’organizzazione interna, visto che l’ex capo stratega Inaki Rueda (da molti ritenuto il principale responsabile degli errori tattici del 2022) è stato spostato al lavoro in fabbrica e sostituito al muretto dal giovane ingegnere anglo-indiano Ravin Jain, peraltro parte della catena di comando già nella passata stagione. “Abbiamo deciso – ha concluso Vasseur – di cambiare qualcosa nell’organizzazione, con Inaki in azienda focalizzato sul lato sportivo e Ravin al muretto. Non è però l’unica modifica, perché abbiamo rivisto anche il flusso della comunicazione per essere sicuri di avere uno scambio efficiente. Quando tutto va bene c’è tempo per consentire l’interazione tra tre o quattro persone, ma quando devi reagire in un secondo è una storia diversa. Abbiamo optato per qualcosa di più diretto, credo che funzionerà bene”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/02/2023