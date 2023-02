Vasseur e il rapporto con Wolff: "In pista lo combatterò come un dannato"

Il passaggio dall'Alfa Romeo alla Ferrari costringerà il nuovo team principal Frederic Vasseur a rivedere i suoi rapporti con i pari grado degli altri team. Dalla lotta per le posizioni di rincalzo a quella per le vittorie, il francese si trova ora a confrontarsi con rivali come Red Bull e Mercedes. Quest'ultima è guidata da Toto Wolff, con il quale c'è un rapporto di stima che dura da anni e che proseguirà anche ora, seppure con qualche cambiamento rispetto al recente passato.

BUONI RAPPORTI MA... A spiegare il nuovo rapporto di collaborazione e rivalità con Wolff è stato lo stesso Vasseur: ''Lotteremo in pista, discuteremo davanti alla direzione gara e alla FIA e anche sul Patto della Concordia. Ma per il bene superiore, è un ottimo vantaggio che ci sia collaborazione tra i team. Ho un buon rapporto con quasi tutti i miei colleghi e penso che ciò sia sempre una buona cosa. Ma state certi che combatterò come un dannato con Toto in pista''.

IL CASO BEN SULAYEM La lotta in pista dovrebbe servire anche a spegnere i riflettori ora puntata su Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA finito al centro delle polemiche per diversi episodi, dalla lotta con i proprietari della F1 - gli americani di Liberty Media - ad alcune dichiarazioni sessiste scovate dal suo passato. A riguardo, Vasseur ha dichiarato: ''Il clamore diminuirà appena metteremo piede in pista, ne sono convinto. Sicuramente ci saranno discussioni, ma spero che ci si possa concentrare sul lato sportivo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/02/2023