Vasseur rimanda le trattative con Leclerc: "Non è la priorità, avremo tempo"

Frederic Vassuer è ufficialmente al timone della Scuderia Ferrari da meno di un mese e si trova davanti una gran mole di lavoro. Tra gli argomenti da affrontare nel futuro prossimo c'è anche quello relativo al rinnovo di contratto di Charles Leclerc: l'attuale accordo tra il pilota monegasco e il Cavallino Rampante è valido fino al termine della stagione 2024. Un arco di tempo ancora relativamente lungo che permette al manager francese di dedicare i primi mesi ad altre priorità.

PRIMA IL LATO SPORTIVO Vasseur, che ha già lavorato con Leclerc in F1 nella stagione di debutto del monegasco al volante dell'Alfa Romeo Sauber, ha spiegato che le discussioni con il suo pilota avverranno in un secondo momento: ''Non voglio mettere questo argomento sul tavolo oggi. Non sarebbe un buon modo per iniziare la collaborazione. Dobbiamo concentrarci sul lato sportivo per ottenere risultati. È come un matrimonio: se entrambi i lati del tavolo sono contenti della situazione, allora continueremo, ma non è la priorità. Abbiamo un buon rapporto e avremo tempo per discuterne. L'unico argomento oggi è che dobbiamo concentrarci sulla prestazione pura e ottenere risultati''.

VEDI ANCHE

LA STIMA PER SAINZ Sicuramente la gestione dei piloti è uno degli aspetti su cui Vasseur è atteso al varco. Al momento il team principal Ferrari non vuole stabilire gerarchie e ha voluto esprimere parole di stima verso Carlos Sainz. Così come aveva fatto lo spagnolo, Vasseur ha ricordato come in passato lo avesse voluto ingaggiare: ''Quando ero alla Renault, ho iniziato una discussione con lui e il suo management per ingaggiarlo e quando ero alla Sauber ho provato di nuovo, senza successo. Così ho pensato 'Okay, se voglio attrarre Carlos, il modo migliore è unirmi alla squadra dove si trova' - ha aggiunto scherzando - Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Mi fido di lui e negli ultimi due anni ha dimostrato di essere un potenziale vincitore, il che è molto importante per la squadra''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/01/2023