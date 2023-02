Vasseur inizia la rivoluzione in Ferrari: Rueda non è più capo della strategia

Frederic Vasseur si era preso del tempo per analizzare l'organizzazione del team Ferrari prima di decidere quali cambiamenti effettuare a livello di personale. Dopo i tanti errori di strategia visti nel corso del 2022, addetti ai lavori e tifosi si aspettavano novità soprattutto per quanto riguarda questo aspetto e gli attesi cambiamenti sono arrivati proprio alla vigilia della nuova stagione, inaugurata oggi con il primo dei tre giorni di test invernali in programma in Bahrain, dove la prossima settimana si disputerà il primo gran premio del 2023.

RUEDA SPOSTATO Pur mancando ancora l'ufficialità, numerose fonti hanno rivelato che Vasseur è intervenuto cambiando ruolo al discusso Inaki Rueda, capo della strategia Ferrari lo scorso anno, spostandolo in una posizione di supporto agli elementi sportivi della squadra. A sostituire lo spagnolo sarà Ravin Jain, in precedenza ingegnere di strategia di gara che operava dalla sede di Maranello. L'indiano ha una formazione universitaria di altissimo livello, essendosi laureato all'Università di Oxford con una laurea di primo livello in fisica e un master in fisica matematica e teorica. Qui sotto, lo vediamo in un video dello scorso anno dove presentava la pista di Silverstone.

IL RUOLO DI MEKIES Vasseur è intervenuto anche nella suddivisione dei ruoli tra se stesso e il direttore sportivo Laurent Mekies. Quest'ultimo si occuperà degli aspetti operativi della squadra, mentre Vasseur sarà concentrato sui rapporti con i piloti, gli sponsor e i media.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/02/2023