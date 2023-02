Leclerc tranquillizza: "Macchina migliore rispetto al 2022"

Alcune espressioni corrucciate di Charles Leclerc catturate dentro il box della Ferrari dopo i primi giri di test invernali effettuati dal monegasco nel pomeriggio di giovedì hanno allarmato i tifosi del Cavallino Rampante. La pista di Sakhir ha messo subito in mostra una Red Bull solidissima sia sul giro secco sia sul passo gara, con la SF-23 che sembra dover rincorrere come nella seconda parte del 2022. Il monegasco, però, ha voluto tranquillizzare il popolo della Rossa.

F1 Testing 2023: Charles Leclerc (Ferrari)

NESSUN PENSIERO ALLA RED BULL Pur senza sbilanciarsi sui rapporti di forza tra i top team, Leclerc ha spiegato che all'interno del box Ferrari c'è soddisfazione per le risposte avute dalla monoposto: ''La macchina è migliore del 2022, vediamo la prossima settimana quando avremo tutto al 100%''. Il vicecampione 2022 ha incontrato i media prima di tornare al volante nel pomeriggio di oggi e parlando del confronto con la Red Bull ha aggiunto: ''Per ora non ci stiamo davvero concentrando su quello. Ieri avevamo programmi molto diversi. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, non abbiamo idea di quanto carburante abbiano loro in macchina, non abbiamo idea di quanto stiano spingendo il loro motore. Ci sono così tante domande, quindi non ci concentriamo su questo, siamo concentrati su noi stessi. Vediamo se riusciamo a capire un po' di più nei prossimi due giorni''.

DATI POSITIVI Uno degli aspetti positivi della prima giornata di test riguarda la correlazione dei dati raccolti in pista con quelli che la Ferrari aveva in fabbrica. Leclerc ha aggiunto: ''Penso che siamo tutti contenti perché i dati corrispondono a quelli che avevamo in fabbrica, è una cosa davvero importante per il primo giorno. È molto importante concentrarsi su noi stessi perché nessuna squadra mostrerà davvero tutto il proprio potenziale qui, non sappiamo quanto hanno ancora da mostrare. Quindi cercheremo di ottenere il miglior feeling da questi giorni di test ed essere il più pronti possibile per la prossima settimana''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/02/2023