F1 Test Bahrain 2023: è Sainz a portare al debutto la Ferrari SF-23

Lo scorso 14 febbraio il sorteggio a favore di telecamere aveva decretato che sarebbe stato Charles Leclerc a portare a battesimo la Ferrari SF-23 sul circuito di Fiorano davanti ai tifosi dei club organizzati. Carlos Sainz – che comunque aveva potuto percorrere un giro di pista in più rispetto al compagno di squadra – avrà però modo di rifarsi nel weekend lungo del Bahrain: a partire da domani, team e piloti saranno infatti impegnati negli unici tre giorni di test invernali sulla pista di Sakhir e sarà proprio lo spagnolo a portare al debutto la nuova rossa.

Our 2023 #F1Testing line up for tomorrow is IN 📥



Here’s what @CarlosSainz55 and @Charles_Leclerc will be getting up to 👇 pic.twitter.com/2wKvb3Ybtr