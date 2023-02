Video: Ferrari F1 vs Alfa Romeo Stelvio, chi sta davanti?

Pista di Fiorano: Charles Leclerc esegue qualche finta con la sua nuova monoposto Ferrari SF-23 nel tentativo di superare... Un'Alfa Romeo Stelvio? Con tutto il rispetto per il SUV del Biscione, il confronto non regge, ma la spiegazione per questa situazione surreale è chiarissima: il video che vedete qui sotto documenta uno dei cosiddetti ''filming day'', in cui due esemplari di Stelvio hanno la sola funzione di camera car per realizzare foto e video promozionali. E guai a chi li sorpassa!

VEDI ANCHE

ORDINI DI SCUDERIA Come si vede, le Stelvio sono piuttosto impegnate a mantenere la distanza con la nuova Ferrari di Formula 1, che da parte sua pare altrettanto in difficoltà, perché alle monoposto non riesce molto naturale andare così piano. Due le Stelvio coinvolte, una Veloce - quella rossa - e una nera che è evidentemente una Quadrifoglio con il suo V6 bi-turbo da 2,9 litri e 510 CV. Onore al Biscione, che funge egregiamente allo scopo, anche se una Ferrari Purosangue sarebbe apparsa più intonata al contesto. Certo, attrezzare per le riprese un'auto da 400.000 euro o giù di lì forse è un po' eccessivo anche per la Ferrari.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/02/2023