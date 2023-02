Come ha fatto la Ferrari a portare in pista la SF-23 senza sprecare un filming day

La Ferrari ha messo in scena decisamente la miglior presentazione della monoposto 2023. Il team di Maranello ha organizzato il tutto sulla pista di proprietà di Fiorano, invitando sulle tribune gli iscritti ai Ferrari Club e numerosi studenti della zona e mostrando loro la nuova SF-23 direttamente in pista. Uno spettacolo che ha riscosso alto gradimento, soprattutto perché si tratta di una vera rarità nella F1 attuale. Da quando i test concessi alle scuderie sono stati regolati e limitati, infatti, portare in pista una vettura per una rapida esibizione è diventato qualcosa di poco conveniente.

LA CHANCE DEL FILMING DAY Nelle ultime stagioni, alle scuderie è concesso scendere in pista solamente durante le sempre più brevi sessioni invernali (come i tre giorni in programma in Bahrain la prossima settimana), nei test riservati ai giovani piloti, per quelli dedicati al lavoro sugli pneumatici Pirelli e ovviamente nelle prove libere dei weekend di gara. Oltre a ciò, una piccola concessione è rappresentata dai 100 km permessi come parte di un ''Evento promozionale'', solitamente indicato come filming day perché in queste occasioni vengono effettuate delle riprese che verranno poi utilizzate come materiale promozionale dalle squadre. Quasi sempre, questa giornata è utilizzata anche come shakedown delle nuove vetture e viene organizzata prima dei test invernali, come fatto ad esempio nei giorni scorsi dalla Williams e dall'Alfa Romeo e come ha in programma di fare anche la Mercedes nel pomeriggio di oggi dopo aver svelato la nuova W14.

L'ASTUZIA FERRARI Esiste poi un'ulteriore concessione, ed è quella che ha astutamente sfruttato ieri la Ferrari approfittando anche delle caratteristiche del circuito di Fiorano. Ai team è permesso infatti di organizzare un ''Evento dimostrativo'' per le vetture della stagione in corso, con un massimo di 15 km percorribili. La pista emiliana è lunga 2,997 km e così Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno potuto completare rispettivamente due e tre giri senza superare il limite concesso. Un piccolissimo assaggio della SF-23 che ha mandato in visibilio i tifosi e che ha permesso ai due piloti di fornire un primo feedback agli ingegneri della Ferrari in attesa dei test invernali e dei 100 km del filming day. Chapeau.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2023