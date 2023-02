La Ferrari vuole lasciarsi alle spalle gli errori del passato: "Abbiamo rivisto il modo in cui lavoriamo"

La stagione 2022 della Ferrari è stata caratterizzata da numerosi errori commessi da parte del team di Maranello che hanno avuto un peso specifico notevole sul risultato di diversi gran premi. Dalle strategie alquanto discutibili ai pit stop non sempre perfetti, passando per le comunicazioni con i piloti, sono stati diversi i punti oggetto di una revisione nel corso della lunga pausa invernale. Guidare una squadra che sappia imparare dagli errori del passato è ovviamente una delle priorità del nuovo team principal Frederic Vasseur.

RIORGANIZZAZIONE PROGRESSIVA Sul tema, il manager francese si era espresso così nelle scorse settimane: ''È difficile avere un grande cambiamento nell'organizzazione in così poco tempo, ma faremo alcuni cambiamenti marginali nell'organizzazione del team di gara. E poi vedremo dopo i test in Bahrain e le prime due gare cosa faremo''.

REVISIONE A 360 GRADI A margine della presentazione della nuova SF-23, è stato il direttore sportivo Laurent Mekies ad affrontare approfonditamente l'argomento: ''Abbiamo avuto una revisione molto, molto ampia del 2022, cercando di scoprire dove abbiamo ottenuto ottimi risultati e ovviamente analizzando in profondità dove abbiamo avuto delle mancanze, perché non c'è bisogno di nascondersi. Lo scorso anno abbiamo imparato parte di ciò nel modo più duro possibile nel corso della domenica pomeriggio. Quindi, ovviamente, abbiamo avuto questa revisione a 360 gradi. Ciò significa per noi che ci stiamo concentrando sul dare alle nostre persone la migliore piattaforma per esprimersi. Stiamo rivedendo il modo in cui lavoriamo per assicurarci che ogni individuo possa esprimersi al meglio individualmente e, ovviamente, collettivamente''.

