F1, ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Scuderia Ferrari

Dopo giorni di speculazioni, indiscrezioni e smentite che hanno scatenato l’inevitabile toto-nomi, alla fine la notizia è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati: nella mattinata di martedì 13 dicembre, nell’arco di una manciata di minuti, sono arrivati gli annunci dell’addio di Frederic Vasseur all’Alfa Romeo Sauber e dell’ingaggio da parte della Ferrari come nuovo team principal e general manager al posto del dimissionario Mattia Binotto. A partire dal prossimo 1° gennaio, dunque, l’ingegnere francese sarà a capo della Gestione Sportiva del Cavallino con il compito dichiarato di riorganizzare una struttura che negli ultimi anni è apparsa più volte disfunzionale. E di riportare quanto prima i titoli mondiali a Maranello, interrompendo un digiuno di 15 anni.

PARLA VIGNA Così come accaduto con il comunicato delle dimissioni di Binotto, anche nel caso dell’ingaggio di Vasseur è l’amministratore delegato Benedetto Vigna a prendere la parola in rappresentanza dell’azienda, nel silenzio del presidente John Elkann: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Fred Vasseur in Ferrari come nostro nuovo team principal. Nel corso della sua carriera, ha saputo combinare con successo le proprie competenze tecniche da ingegnere navigato con una consistente abilità nel tirare fuori il massimo dai suoi team e dai suoi piloti. Il suo approccio e la sua leadership sono quello che ci serve per spingere la Ferrari in avanti con rinnovata energia”.

VEDI ANCHE

F1 2018: Vasseur con Leclerc

VASSEUR ONORATO “Sono davvero onorato – aggiunge Vasseur, che lascerà il ruolo di team principal dell’Alfa Romeo F1 e di amministratore delegato della Sauber alla fine di dicembre – di prendere la leadership della Scuderia Ferrari. Da persona che ha una passione eterna per il motorsport, anche per me la Ferrari ha sempre rappresentato il reale vertice delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con la gente appassionata e di grande talento che si trova a Maranello, per onorare la storia e il blasone del team e regalare soddisfazioni a tutti i nostri tifosi in giro per il mondo”. Il 54enne francese, dal 2017 all’Alfa Romeo Sauber dopo una parentesi sfortunata (2016) alla guida della Renault F1, e con una lunga e vittoriosa esperienza nelle categorie giovanili alla guida della ART Grand Prix, inizierà a lavorare per la Ferrari a partire dal 9 gennaio 2023.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/12/2022