Gli ascolti tv del GP Miami 2023

L'orario serale non cambia particolarmente i dati di ascolti della gara di Miami, in linea con le precedenti

I gran premi in orari serali possono spesso beneficiare di una maggior platea televisiva, raccogliendo così ascolti molto elevati per la diretta. Allo stesso tempo, la differita slitta verso orari notturni venendo invece in parte penalizzata, anche se rispetto a una gara diurna va in onda con pochissimo ritardo rispetto allo svolgimento della competizione. Il GP Miami, complice una Ferrari relegata nelle posizioni fuori dal podio, non ha registrato particolari scostamenti rispetto alle precedenti gare della stagione 2023.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 21.30 sui canali di Sky Sport, sono stati 1.138.000 gli spettatori medi, per il 6,1% di share. La differita trasmessa da Tv8 dopo le 23 ha raccolto una platea simile, con 1.055.000 telespettatori e il 9,6% di share. La scorsa settimana, il GP Azerbaijan disputato alle 13 aveva raccolto 990.000 spettatori per la diretta e 1.234.000 per la differita, spinto anche dalla Ferrari di Charles Leclerc partita in pole position e giunta sul podio per la prima volta quest'anno.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI Dopo due gare consecutive la F1 si prende un weekend di pausa prima di tornare in Europa con il GP Emilia Romagna in programma a Imola, appuntamento che verrà trasmesso in diretta sia da SkySport sia da Tv8. Nel frattempo nel prossimo fine settimana tornerà in scena la MotoGP con il GP Francia che si disputerà a Le Mans e verrà trasmesso in diretta da SkySport alle 14 e in differita nel tardo pomeriggio su Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/05/2023