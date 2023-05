Red Bull: particolari fucsia, rosa e turchese sulla livrea speciale per il GP Miami

L’attesa per conoscere la livrea speciale della Red Bull RB19 che scenderà in pista a Miami è finalmente conclusa. A vincere il contest tra tifosi – invitati nelle scorse settimane a immaginare le colorazioni della macchina di Max Verstappen e Sergio Perez nei tre appuntamenti statunitensi (Miami, ma anche Austin e Las Vegas) – è stata la giovane studentessa argentina di design Martina Andriano, che ha pensato a un look semplice ma perfetto per adattarsi allo stile di Miami e che è per questo stata invitata ai box dal team anglo-austriaco per vivere un fine settimana unico a bordo pista.

F1 GP Miami 2023: la livrea speciale della Red Bull RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez | Foto: Red Bull

STRISCE ONDULATE Se la base resta quella classica, con il blu scuro di sfondo, il rosso e il giallo del tradizionale logo Red Bull, le novità si trovano sulle fiancate interamente percorse da tre strisce ondulate. I colori, come si intuiva già dai canali social della scuderia nei giorni scorsi, sono quelli tipicamente usati nella famosa città della Florida e cioè il turchese, il rosa e il fucsia, che in effetti creano un bell’effetto cromatico con la colorazione solita della RB19.

I PRECEDENTI Non si tratta della prima volta che la Red Bull si presenta in pista con una livrea speciale: l’ultima occasione era stata nel GP Turchia 2021, con Verstappen e Perez che avevano guidato una Red Bull bianca e rossa per omaggiare la Honda (che avrebbe lasciato ufficialmente la Formula 1 a fine stagione, salvo poi una parziale retromarcia nei mesi successivi). Nelle ultime stagioni la Red Bull è stata spesso criticata per il disegno della livrea, praticamente immutato sin dal 2016, tanto che persino il campione olandese in sede di presentazione ci aveva scherzato su: “In effetti è molto simile a quella degli anni scorsi, ma abbiamo avuto tanti successi in questi anni e non c’era motivo per cambiarla”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/05/2023